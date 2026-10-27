¿Es por los alumnos?

Cuando un colectivo reclama una subida salarial, entiendo lo que pide. Puede tener razones de sobra y habrá que escucharlas. Me cuesta más aceptar que esa petición se presente como una defensa del alumnado y que quienes dudamos de esa equivalencia tengamos que explicar nuestro compromiso con la escuela pública. A propósito de la huelga docente de Madrid, creo que conviene detenerse ahí: en la facilidad con la que los intereses de los profesionales se confunden con los de las personas a las que prestamos un servicio.



Las reivindicaciones incluyen menos alumnos por aula, más recursos y mejoras en la atención educativa. Son cuestiones importantes, especialmente para quienes necesitan apoyos que no siempre reciben. Junto a ellas aparecen aumentos salariales y reducciones de jornada lectiva. Todo forma parte de una misma negociación, pero no todo tiene la misma relación con el aprendizaje. Un refuerzo que permite atender a un alumno con dificultades tiene un destinatario reconocible. Una subida salarial beneficia de manera inmediata al trabajador; su repercusión educativa requiere una explicación adicional. Puede contribuir a atraer y conservar buenos profesionales, por supuesto. Lo que no podemos hacer es dar por demostrada esa mejora simplemente porque nos conviene creer en ella. El salario de un docente merece discutirse con argumentos laborales, sin necesidad de colocar a un alumno detrás de cada euro reclamado.



Como docente, sé que el trabajo continúa cuando termina la clase. Hay preparación, correcciones y seguimiento que apenas se ven desde fuera. Disponer de tiempo para hacerlo bien importa. Precisamente por conocer esa realidad, me interesa que una reducción de horas lectivas se explique con algo más que una promesa: cómo se cubrirán las clases, qué tareas podrán desarrollarse mejor y qué cambios advertirán los alumnos. Esa explicación daría fuerza a la demanda. Pedirla no es menospreciar nuestra profesión.



El problema empieza cuando "defender la escuela pública" se utiliza para zanjar una discusión que debería seguir abierta. Bajo una expresión tan amplia caben decisiones muy distintas, incluso prioridades que compiten por el mismo presupuesto. Si los recursos son limitados, habrá que decidir cuánto se dedica a retribuciones, cuánto a incorporar personal de apoyo y cuánto a resolver las carencias de los centros. Cada elección tiene consecuencias. A una familia que espera atención especializada para su hijo no se le puede responder únicamente que cualquier mejora de las condiciones del profesorado terminará beneficiándolo. Tiene derecho a saber qué se hará por él y cuándo. También tiene derecho a discrepar de las prioridades sindicales sin que se cuestione por ello su defensa de la enseñanza pública.



Y esa familia soporta, además, las consecuencias inmediatas de la huelga. Puede comprenderla, apoyarla o considerar que sus motivos no justifican el perjuicio. Ninguna de esas posiciones debería desautorizarla como interlocutora. Cuando se pide a los padres que asuman dificultades de organización y a los estudiantes que pierdan clases por una mejora futura, corresponde explicar con claridad qué se espera conseguir. Invocar a los alumnos obliga a responder ante ellos, también cuando sus familias hacen preguntas incómodas.



No concedo a los sindicatos el monopolio de esa respuesta. Su función es representar y defender a los trabajadores, y no necesitan avergonzarse de ello. Pero representar al profesorado no equivale a representar todos los intereses presentes en una escuela. Defender los derechos del profesorado —y, en ocasiones, lo que se pretende conservar como privilegios— no equivale a defender la escuela pública. Para sostener esa equivalencia hay que demostrar que el servicio que recibe el alumnado también mejora. Hay coincidencias evidentes y puede haber desacuerdos. Reconocerlos permitiría una conversación más honesta que esa identificación automática entre lo que beneficia al empleado y lo que mejora el servicio público. La Administración, por su parte, tampoco queda exonerada: debe justificar sus presupuestos, negociar y responder por las necesidades desatendidas. Los ciudadanos sostienen a ambos lados de esa mesa y merecen conocer algo más que sus respectivos lemas.



Defender unas condiciones laborales mejores es una causa suficientemente legítima para explicarla por sí misma. Si, además, se afirma que todo se hace por los alumnos, la exigencia aumenta: habrá que mostrar qué ganan ellos. La escuela pública merece ese esfuerzo de concreción. Y el alumnado merece que su nombre se utilice con más cuidado.