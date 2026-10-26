Una tremenda congoja

He leído en la prensa que un tal Hitler Mussolini Simeón Flores ha sido elegido alcalde de un pequeño distrito del Perú; y creo que aquí lo noticiable no es que se llame igual que los famosos dictadores, sino que también lleve el nombre de aquel flecha de un campamento —celebrado en tantas canciones de excursión a la sierra— y que, además, pertenezca a un partido de centroizquierda.

Se puede llegar a pensar que este tipo de cosas solo suceden allende los mares, donde rigen las leyes del realismo mágico y la gente se eleva lentamente por el aire, ascendiendo al cielo en cuerpo y alma mientras dobla unas sábanas en el jardín. Pero no, estas cosas pasan igual allá que acá en la triste España de Caín.

Fíjense si no en la persona que se ha postulado para ponerse al frente de las mesnadas de la progresía radical en los comicios de noviembre. Y es que, con un nombre ligado estrechamente a la advocación mariana y un apellido con reminiscencias de agujero de colador, la barcelonesa Ada Colau ha surgido de la nada por ver si puede conseguir algo —para su beneficio—, tratando de encandilar al respetable mediante el moreno "chalupa mediterránea" que aún reboza su jeta y el cabello a imitación de "La Pasionaria".

Si bien comparte con el recién nombrado alcalde de Queropalca (Perú) la falta de estudios superiores, la Colau cuenta con más experiencia en la práctica política —le avalan sus años agarrada al bastón de mando del Ayuntamiento de Barcelona— y con un grupo de incondicionales que todavía se acuerdan del chanfarrinón esperpéntico con que enjalbegó las calles de la Ciudad Condal y del tufo pueril y hortera que allí dejó.

Viendo cómo está el mundo, cabe esperar del señor Hitler Mussolini Simeón que, en cualquier momento, se deje arrastrar por la mala calaña de sus remoquetes y le dé por invadir las peladas estribaciones de los Andes. Por su parte, si Ada Colau consigue encabezar la lista del Frente Amplio —amplia la agudeza de quienes inventaron el nombre— y logra pisar algún ministerio en el próximo Gobierno, es más que probable que siembre de estramonio los paseos y las veredas de la piel de toro, o que sustituya los automóviles por burros, o que nos cambie la rojigualda y tengamos que poner en el balcón la bandera de Gaza, o los médicos se vean obligados a echar mano del juego de mesa "Operación" para realizar sus cirugías.

A mí, solo de pensarlo, me entra una tremenda congoja.