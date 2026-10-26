Cuando el Supremo se topa con el Constitucional: una guerra de modales sobre quién manda

La cita que arruina el discurso

El Tribunal Constitucional ha vuelto a citar su propia doctrina con aire de solemnidad: "el respeto que, de manera general, ha de observarse en relación con las decisiones de los órganos judiciales adoptadas en el ámbito de la interpretación y de la aplicación de la legalidad ordinaria, debe ser, si cabe, aún más escrupuloso cuando la resolución que se enjuicia es... del Tribunal Supremo". Suena a pleitesía, casi a genuflexión ante el alto tribunal. El problema, el pequeño detalle que arruina tan bonito discurso, es que la frase viene incrustada en una sentencia que, por siete votos contra cinco, acaba de tumbar la interpretación del Supremo sobre la malversación, tildándola de "ilógica, irrazonable y carente de sentido". Ese "respeto escrupuloso" se parece bastante al cariño que el cocodrilo profesa a su presa: se lo dedica con toda el alma, justo antes de hincarle el diente.

Siete contra cinco: la aritmética de la independencia

Conviene acercar la lupa. El Constitucional se compone de doce magistrados, ocho de ellos con pasado político y propuestos por los partidos. En los últimos tiempos, una parte nada desdeñable de las sentencias del Pleno se ha resuelto por bloques ideológicos, no por consensos jurídicos que trasciendan las siglas. Traducción: cuando el asunto escuece, el "este Tribunal considera" del fallo viene a significar, en realidad, "esta mayoría considera". Y así asistimos al prodigio: siete magistrados deciden que la lectura del Supremo era "expansiva" y lesionaba derechos, mientras tres magistrados del Supremo firman un voto particular en el que no se andan con paños calientes: hablan de "injerencia", de "innecesaria ampulosidad" y de consideraciones "absolutamente sobrantes". Cuando un tribunal necesita escribir "carente de sentido" para corregir a otro tribunal, ya no estamos ante una discrepancia interpretativa. Estamos ante un pulso político con toga, y en la grada se sienta el ciudadano que todavía cree en el cuento de la independencia judicial.

El artículo 123 que nadie quiere leer

El fondo del asunto es de una sencillez casi infantil. El artículo 123 de la Constitución dice que el Supremo es el superior en el orden ordinario y que le corresponde interpretar la ley ordinaria. El Constitucional está para guardar la Constitución, no para erigirse en casero con derecho de admisión sobre la interpretación de cada ley. Pero la maniobra actual consiste en lo siguiente: el Constitucional, a través del derecho a la tutela judicial efectiva, se ha convertido de facto en casación de la casación. La interpretación del Supremo sobre el "interés económico personal" en la amnistía ha sido declarada contraria a la Constitución porque, atención, "no es razonable". ¿Qué tiene de hábil el truco? Imaginen una partida de ajedrez en la que uno de los jugadores, al ver que pierde la dama, declara: "Ese movimiento vulnera mis derechos constitucionales, así que no cuenta y vuelvo a tirar". Y ese jugador, casualmente, es el que tiene la última palabra sobre qué son los derechos constitucionales. Una crónica reciente lo calificaba sin ambages como "el mayor escándalo de la historia de la justicia constitucional española", y añadía que su única explicación es el "apoyo incondicional" de la mayoría del tribunal "al Gobierno actual". Duro, sí. Pero, a la vista del siete contra cinco, difícil de rebatir.

Cuando el "respeto" es solo retórica

El Supremo, en su respuesta, advierte al Constitucional de que está "borrando el diseño del constituyente de 1978" y convirtiéndose en un "tribunal de casación con capacidad para revisar cualquier resolución". La réplica del presidente del Constitucional fue una sola palabra: respeto a la jurisdicción. Respeto. En la España judicial de hoy, esa palabra ha sufrido una inflación tal que ya vale lo mismo que un "te lo devuelvo la semana que viene". Porque el respeto, cuando se invoca mientras se revoca, deja de ser una virtud institucional y se convierte en un adorno retórico. Y los adornos, ya se sabe, no sostienen paredes: solo decoran el derrumbe.

El cuadro que nadie mira

La cita sobre el respeto escrupuloso existió, desde luego. Existió en una época en la que el Constitucional todavía fingía con convicción que no jugaba al ajedrez político. Hoy es párrafo decorativo: se pasa la página y aparece el siete contra cinco, con el acero reluciente. Mientras tanto, el artículo 123 contempla la escena desde la pared, como un cuadro que nadie mira. Y el ciudadano, ese que aún cree que los tribunales dirimen derecho y no correlaciones de fuerzas, asiste al espectáculo con la misma estupefacción del que descubre que el árbitro del partido jugaba en uno de los equipos. "El respeto al Tribunal Supremo debe ser, si cabe, aún más escrupuloso." Muy bien escrito. Lástima que, de los siete que firmaron debajo, no se ruborizara ni uno.