De líderes en elecciones

Hace tiempo que los partidos políticos se cargaron el liderazgo natural y más espontáneo que nace de la elección de los líderes por sus bases. Desde luego, líderes, lo que se dice líderes, solo lo han sido Adolfo Suárez y Felipe González, pues ambos pasaron de liderar su partido a liderar la sociedad, siendo reconocidos incluso por los que no les votaban. Esto pasó no solo porque tuvieran magnetismo y atractivo personal, de ambos se decía que acrisolaban artes de seducción innatas –Luis María Ansón, periodista de la época, tenía prohibido a los suyos entrar en el autobús de Felipe González, advirtiéndoles que entrarían siendo derechas con el riesgo alto de salir del autobús completamente convertidos a la izquierda–, sino porque ambos habían vivido la sociedad de su tiempo, se relacionaban con todo tipo de personas, sin importarles la exclusión social –de Suárez llegó a decir Josep Meliá que era un “parvenu” término del francés que designa a los desclasados–. Suárez se tomaba un vino con un pastor igual que con el Rey, porque se adaptaba a todos los contextos, no en vano había crecido en Cebreros. Lo mismo puede decirse de Felipe González.

José María Aznar solo lideró a la derecha. Su extracción social estaba más anclada en la clase media alta y no había vivido mezclarse con todo hijo de vecino –era hijo de periodistas e intelectuales del posfranquismo, y su mujer, Ana Botella, hija de un ingeniero de caminos, cuerpo predilecto de la sociología franquista–. Pecaba D. José María de un poco de soberbia y tenía marcada la distancia. No resultaba natural sonriendo, ni tenía dotes de sociabilidad, pero hay que indicar que no gestionó nada mal la Administración Pública. El Partido Popular, después, catapultó el liderazgo de los grandes opositores, como si eso fuera garantía de olfato y sentido político. Llegaron los registradores de la propiedad, los abogados del Estado. En Génova, hoy, hay que tener cierto pedigrí para liderar el partido, y el Opus Dei tiene mucha mano para decidir las listas. Y eso que el Partido Popular ha tenido lideresas de gran tirada electoral. Léase Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, a la que se cargaron los misóginos del partido sacando los vídeos del hurto de las cremas -un delito leve cometido décadas antes y que los mandarines de la derecha tenían a buen recaudo–, y luego Isabel Díaz Ayuso, líder indiscutible de la derecha española, a la que el numerario Pablo Casado intentó cargarse siguiendo instrucciones expresas de Navarra. Las mujeres no gustan para presidentas de gobierno del Partido Popular, pero se equivocan los mandamases, porque no solo están demostrando tener más tirón que los chicos y ser más modernas, es que, por lo demás, no huelen tanto a fraile (para la mujer del siglo XXI la religión es un invento machista y patriarcal) y, por otro lado, pueden presentarse compitiendo muy libres de cualquier tinte machista. Todas son gente independiente y preparada.

Sintiéndolo mucho, Feijóo no es un líder. Está pasado de moda, aunque sea moderado y sensato. Es de otra época y se nota, se nota mucho. La sociología del partido, de las bases electorales, tampoco se identifica con este perfil, y mucho menos los jóvenes. Alberto Feijóo está pasado de moda y no seduce, no engancha con la gente, pero, por lo demás, todo el mundo sabe que no se ha querido enfrentar en elecciones primarias a Isabel, y eso es un estigma, porque todo el mundo sabe que Isabel Ayuso es la que realmente tiene liderazgo y la que hubiera ganado. La derecha tiene que aparcar la religión y el machismo, pero también la misoginia, y tal cosa les mostraría más frescos de cara al electorado. Una derecha además dividida que, en Abascal, tiene un referente anacrónico, perfil de macho alfa en una sociedad heterogénea, y con un talante radical en una España con gran implantación de la izquierda sociológica. Este concepto representa una etiqueta que gran parte de la derecha admite cuando se trata de revisar perfiles moderados.

Frente a esto, Pedro Sánchez, con todo lo que se le puede reprochar políticamente y que quizás pase de largo al electorado poco exigente con el respeto al Estado de derecho, pasa la revista en muchas cosas. Tiene una imagen moderna y fresca, está estilizado, hace deporte, le sientan bien los vaqueros, tiene un inglés fluent, y, con su pareja (esto lo ha descubierto ahora) refuerza su presencia. Ambos son una pareja con la que muchos pueden identificarse, sobre todo porque además son un poco pijos de izquierda y eso vende. Feijóo puede decir misa ante Pedro, porque se lo come. Isabel le suelta lo de me gusta la fruta después de haberle colocado “un hijo de puta” de toda la vida y sale fresca, porque también es moderna y natural. Pedro es un líder (¡cómo se lo comía a besos Yolanda Díaz, por Dios!) y ha estado en La Revuelta mientras los demás siguen el rollo clase media alta de barrio de Salamanca.