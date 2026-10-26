De 1931 a la España actual: las lecciones de una democracia bajo presión

La quema de conventos, la insurrección de 1934 y la polarización política plantean una pregunta: ¿hemos aprendido de los errores que precedieron a la Guerra Civil?



Entre 1931 y 1934, España vivió episodios de violencia anticlerical, conflictos sociales y enfrentamientos políticos que deterioraron la convivencia. Comparar aquellos años con la actualidad no significa anunciar otra Guerra Civil, sino identificar riesgos que ninguna democracia debería ignorar.



1931: iglesias incendiadas



En mayo de 1931, apenas unas semanas después de proclamarse la Segunda República, grupos anticlericales incendiaron conventos y edificios religiosos en Madrid y otras ciudades. Los ataques reflejaban una profunda confrontación sobre el papel de la Iglesia en la sociedad.



No fueron simples protestas: se destruyeron edificios, patrimonio histórico y espacios de culto. Aquellos sucesos demostraron cómo el enfrentamiento ideológico podía convertirse en violencia contra quienes representaban una determinada visión de España.



La lección sigue vigente: ninguna reivindicación justifica incendiar edificios, agredir a personas o perseguir a ciudadanos por sus creencias. Cuando se tolera la violencia por afinidad ideológica, el Estado de derecho pierde autoridad.



1933-1934: el rechazo a la victoria de la derecha



Las elecciones de noviembre de 1933 dieron la victoria a las fuerzas de derecha, con la CEDA como principal formación de ese espacio político. Una parte del movimiento socialista rechazó su posible entrada en el Gobierno y promovió la insurrección de octubre de 1934.



En Asturias se produjeron enfrentamientos armados y asesinatos, seguidos de una dura represión. En Cataluña, Lluís Companys proclamó el Estado catalán dentro de una supuesta república federal española.



Aquellos acontecimientos dejaron una advertencia fundamental: en democracia, los gobiernos se deciden en las urnas. La discrepancia con un resultado electoral no legitima una insurrección armada. La crisis tuvo múltiples causas, pero la violencia revolucionaria agravó la ruptura de la convivencia.



España actual: una sociedad bajo presión



La España de 2026 es diferente de la de los años treinta. Tenemos Constitución, elecciones libres, pluralismo político y garantías judiciales. No hay fundamento para afirmar que el país esté abocado a otra Guerra Civil.



Sin embargo, la polarización, la desconfianza institucional y la dificultad para alcanzar acuerdos plantean interrogantes. A ello se suman problemas como el acceso a la vivienda, el coste de la vida y el malestar de ciudadanos que no encuentran respuestas suficientes.



Protestar es un derecho democrático. Pero ese derecho no justifica los disturbios, las agresiones ni la intimidación. Hay que distinguir entre quienes se manifiestan pacíficamente y quienes recurren a la violencia.



El paralelismo histórico reside en el peligro de convertir los problemas sociales en instrumentos de enfrentamiento. Cuando el adversario se presenta como un enemigo ilegítimo y cualquier acuerdo se considera una traición, el diálogo pierde terreno y la convivencia se debilita.



La violencia no puede tener justificación ideológica



Uno de los errores más peligrosos consiste en condenar la violencia del adversario y minimizar la propia. Los ataques a edificios religiosos, las agresiones políticas y la persecución por motivos ideológicos deben condenarse independientemente de quién los protagonice.



Durante la Guerra Civil, la persecución religiosa en la zona republicana costó la vida a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas. Recordar a estas víctimas no significa ignorar los crímenes cometidos en la zona sublevada. Significa reconocer que ninguna víctima debe quedar relegada por razones políticas.



La memoria histórica pierde credibilidad cuando se selecciona a quién recordar según la conveniencia ideológica.



La lección que España no debe olvidar



La Guerra Civil no fue inevitable ni tuvo una única causa. Los conflictos sociales, la radicalización, la violencia política y la sublevación militar contra la República formaron parte de un proceso complejo que terminó en una tragedia nacional.



España no necesita alimentar el miedo, sino defender sus reglas democráticas. Las instituciones deben actuar con imparcialidad, los gobernantes rendir cuentas y los ciudadanos poder discrepar sin temor. Los problemas sociales necesitan soluciones, no enfrentamientos.



Recordar 1931 y 1934 no consiste en anunciar otra Guerra Civil, sino en reconocer las señales que una democracia no debería ignorar. Ninguna ideología está por encima de la ley, ninguna causa justifica la violencia y ningún adversario pierde sus derechos por pensar diferente.



La convivencia se deteriora cuando se justifica la violencia propia y se demoniza al contrario. La democracia exige respetar las reglas tanto cuando se gana como cuando se pierde. Esa es la lección que España debe aplicar hoy.

