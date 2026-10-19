Ceuta aguanta. España se levanta(rá)

En "El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha", obra monumental de la literatura y la sabiduría popular, Don Quijote en uno de los diálogos con su inseparable compañero Sancho le comenta(rá): "Paréceme, Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todas son sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas".

Uno de esos refranes "madre de las ciencias todas", cuenta: "Por la caridad entra la peste". Sabio refrán que los españoles del XIX no aplicaron a "la pérfida Albión" tras la invasión del Peñón de Gibraltar y la posterior apropiación del istmo arenoso añejo; y en estas estamos en el siglo XXI.

Durante los días 30 y 31 de julio, el sátrapa Mohamed VI ejecuta una clara acción de guerra contra España, el ataque híbrido militar contra la soberanía del territorio español de Ceuta, apoyado y supervisado por tres buques de guerra al mando del buque insignia de guerra marroquí "Hasan II", invadiendo aguas españolas con la aquiescencia total del gobierno socialista de España que omitió las advertencias de la invasión de decenas de días antes de los servicios de seguridad españoles.

Más de 100.000 súbditos marroquíes militarmente organizados invadieron Ceuta, en una primera oleada de fuerza con invasores jóvenes y robustos; seguidamente otra oleada de invasores mujeres y niñas; y por último el resto invasor. Camuflando entre los cien mil invasores a soldados marroquíes, yihadistas, criminales, violadores y ladrones.

El 31de julio el presidente de España declara la invasión de España, en Ceuta, por Marruecos: "ha sido un ataque y una violación de la integridad territorial de España", pero en su connivencia y sumisión a Mohamed VI decide no militarizar Ceuta, ni "acastillar" la frontera, ni declarar el estado de sitio o de excepción que legalmente permitiría la inmediata devolución de todos los invasores a Marruecos, y se vuelve a la Mareta a cumplir el resto de mes de vacaciones para planificar las tácticas antidemocráticas que va a emplear desde la disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones hasta el día antes de las votaciones.

Mientras, los ceutíes viven sin libertad, invadidos, secuestrados en sus viviendas, atemorizados y violentados por los espacios públicos por los invasores enviados por Mohamed VI. Teniendo que ir las ceutíes, los ancianos y los niños con espráis de pimienta para intentar defenderse de los ataques y agresiones de los invasores.

Es la primera vez en la historia militar del mundo que, al ejército enviado contra una invasión, cuando los envuelven en emboscadas, los soldados para defenderse y que no los maten, tiene que llamar al 112 de emergencias.

P.S. ha cambiado de rey. Ha aceptado sus planes con la inacción a la invasión y el acomodo de los invasores en lugares críticos y estratégicos. Ha decidido hacer de toda Ceuta un CETI definitivo y permanente, aseverando que: "Ceuta debe(rá) acostumbrarse a su realidad estructural", mientras su ministro de Interior, Marlasca, les dice que el miedo de los ceutíes a la falta de libertad y las agresiones es "subjetivo", que está solo en sus mentes victimistas.

A los 26 días de la invasión P.S. nombra mando único para la invasión de Ceuta a "Ángel Víctor-Víctor Ángel", para asentar y perpetuar esa nueva “realidad estructural" de Ceuta y Melilla, construyendo en cualquier lugar de Ceuta nuevos centros de estancia a perpetuidad, en régimen de apertura, para cobijar, alimentar y mantener a los invasores en unas condiciones de cinco estrellas, comparadas con los cutres y antihigiénicos alojamientos que ha dado a la Policía Nacional.

Los asentamientos de los invasores en las playas de Ceuta han traído: viruela del mono, sarna, impétigo, tuberculosis y un muerto por meningitis bacteriana. Han desaparecido en Ceuta las colonias de gatos, los patos, palomas y las crías de delfín y han aflorado los zocos donde todo lo robado o donado es puesto a la venta en las playas.

Esa "cooperación positiva" de P.S. al rey marroquí es total. Desde la desprotección e inacción durante la invasión de la frontera, al mantenimiento, instalación permanente y manutención de los invasores en lugares estratégicos como el puerto por donde entra todo suministro a Ceuta, el polvorín y la planta desaladora que abastece de agua a Ceuta.

Todo este plan de invasión militar marroquí en Ceuta lo mantendrá P.S. mientras él esté ocupando el gobierno de España, para conseguir que en los ceutíes se instale y avance el desánimo, el pánico, la desgana y el abandono de Ceuta con sus familias, dejando a Ceuta con más moros que españoles, hasta ceder definitivamente Ceuta al sátrapa Mohamed VI, como ya ha hecho con el Sáhara.

La gran mayoría de los españoles están con Ceuta y los ceutíes y contra la invasión de los moros. Lo mismo ocurrió en el siglo VII hasta 1492. Hoy les decimos y gritamos: Ceuta aguanta. España se levanta(rá) en cuanto el siervo de Mohamed VI con ínfulas de dictador salga del gobierno de España por las urnas.