11-N: Sánchez disfraza de "victoria democrática" una derrota anunciada

El 29 de noviembre de 2026, España vuelve a las urnas tras la disolución de las Cortes por Sánchez, quien se presenta como el presidente que "devuelve la palabra al pueblo". Pero los datos muestran otra realidad: sus decretos de vivienda fueron rechazados en el Congreso, su coalición se descompone y las encuestas anticipan la peor derrota socialista en décadas.



El caso que lo cambió todo



El 23 de septiembre de 2026, María Carmen Abascal, de 87 años, fue desahuciada del piso donde vivía desde 1956 en Madrid. El caso incendió España y puso la crisis de vivienda en el centro del debate. El Gobierno aprobó dos decretos de urgencia para proteger a inquilinos vulnerables y limitar la compra por grandes fondos. Parecía responsable, hasta que dejó de serlo.



Los decretos caen y Sánchez convoca elecciones



El 2 de octubre, ambos decretos fueron rechazados en el Congreso con los votos de Junts, PP y Vox. Tres días después, Sánchez disolvió las Cortes y adelantó las elecciones. Si la vivienda era el "asunto de máximo interés", ¿por qué no renegoció ni buscó nueva mayoría? Porque el objetivo nunca fue la vivienda, sino cambiar un Parlamento que no le obedecía.



"Que decida el pueblo": democracia contra democracia



Sánchez vendió el adelanto como "devolver la decisión al pueblo", pero en realidad usó la forma democrática para anular el resultado democrático. Gobernó sin mayoría estable desde 2023 y, cuando Junts le retiró su apoyo, en lugar de negociar, disolvió el Parlamento.



La estrategia: convertir las elecciones en un referéndum contra la derecha



El marco narrativo es claro: "bloque del progreso" contra "bloque del retroceso". Quien no apoye a Sánchez es "aliado de la ultraderecha" o "trumpista". Es la versión 2.0 del "fascista" de 2019: cambiar la etiqueta para cancelar el debate y movilizar el miedo.



La calle sustituye al Parlamento



UGT y CCOO convocaron una huelga general para el 11 de noviembre, 18 días antes de las elecciones, dirigida contra la oposición. Sánchez necesita la calle para compensar su fracaso parlamentario. La tragedia de María Carmen se ha convertido en combustible electoral.



Las encuestas que Sánchez no quiere oír



Metroscopia hizo 10.000 simulaciones: Sánchez solo revalida en el 6% de los escenarios. Necesita tres "milagros" simultáneos. En el PP ya se habla de nombres para el próximo Gobierno.



La manipulación definitiva: cambiar al electorado



El Gobierno está ampliando masivamente la base electoral mediante la Ley de Nietos (500.000 nacionalidades concedidas, 2,5 millones en espera) y un sistema de IA que genera 3.000 propuestas de nacionalidad al día. El Real Decreto 255/2025 permite emitir DNI digital a quienes nunca han pisado España. Sin debate parlamentario ni auditoría. La inflación del censo distorsiona las encuestas.



Conclusión



Sánchez necesitaba unas elecciones y solo tenía la carta de María Carmen. La crisis de vivienda no desaparecerá el 29 de noviembre. Sánchez convertirá la crisis en relato, el relato en votos y los votos en poder. María Carmen, cuyo dolor real nunca importó, será solo un nombre en un discurso.