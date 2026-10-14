Nuestra propia luz

El próximo 27 de octubre se celebra el Día del TDAH en España, y es un día necesario para parar a pensar en lo que significa convivir con este trastorno a lo largo de toda la vida.



Durante mucho tiempo hemos arrastrado la etiqueta de que el TDAH es "cosa de niños". Pero la realidad es bien distinta: no desaparece al cumplir los 18 años. Lo único que cambia es el escenario:

En la infancia y la adolescencia los retos están en las aulas, lidiando con la concentración y la intensidad del día a día.

En la adultez adopta un perfil más silencioso. Aparece en el trabajo, en la gestión del tiempo, en la fatiga mental y, muy a menudo, en diagnósticos que llegan tarde, después de años sintiendo que uno no encaja en lo que el mundo espera.



Muchas veces se juzga sin razón a quienes viven con una mente que va a mil por hora, tildándolos de despistados o vagos, sin ver la enorme fuerza que hay en su interior. Es el ruido, la prisa y la emoción desbordada de un cerebro que crea, siente y se enamora intensamente.



Por eso urge visibilizarlo y romper el estigma. No somos un fallo ni un freno; somos mentes creativas navegando con valor, con la mirada alta y sin mirar atrás. Porque caemos mil veces, pero nos levantamos mil veces más, tejiendo una red entre niños, adultos y familias que construyen un futuro más justo y humano.



Somos el eco de mil voces unidas, somos la fuerza que transforma la vida. Hoy no nos escondemos más, caen las sombras de la duda.



Este 27 de octubre, demos voz y valor al TDAH. Entender es la llave, abrazar la diversidad es nuestra oportunidad, y volar en libertad, nuestro destino.