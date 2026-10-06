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Se pisan los intereses de la gente

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Después de ocho años en el Gobierno, gracias a una mayoría parlamentaria hecha con trocitos de aquí y trocitos de allá, el señor presidente acaba de decirnos alto y claro una verdad (ahora de verdad) :

"En el Parlamento se pisan los intereses de la gente".

No ha dicho que en la sesión para votar los dos decretos sobre la vivienda se pisaron los intereses de la gente.

Ha dicho que en el Parlamento, el mismo que le puso en el Gobierno, se pisan los intereses de la gente. Esa es la verdad desde hace ocho años.

¿Ocho años pisando los intereses de la gente y ahora lo descubre?

El presidente entró al gobierno porque el Parlamento pisoteó los intereses de la gente.

El presidente gobernó, gracias a su mayoría parlamentaria, pisoteando los intereses de la gente de España entera. El último ejemplo ha sido Ceuta.

La suma de perdedores le dio la mayoría y así ha podido pisotear, con el apoyo parlamentario, a toda una nación.

Pisoteado en todo, incluida la vivienda, aunque ahora el presidente quiera aparecer como el que deshace entuertos.

Lo único que espero es que los que no quieren ser pisoteados por otros cuatro años, voten a un Parlamento fuerte, sólido y que no sea la suma de perdedores.

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