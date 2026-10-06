ES NOTICIA:
Elecciones 2026, en directo
Últimas noticias
Mapa de noticias
José María Aznar
Macron y Merz pactan un "botón de desconexión"
Julia Cejudo, notaria con 23 años
La legislatura 'bluf' de Pedro Sánchez
Decisión del Pleno del Congreso
El fallo que permitirá volver a Puigdemont
Alquiler piso Tenerife
Abascal infancia
Español en Dinamarca
Carga de móvil
Consejo baterías
Lara Ferreiro psicóloga
Pedro Alonso
Carne de la hamburguesa
Exigencias café
María Casas, nutricionista
Abogado Pedro Sánchez vivienda
Arquitecto sector construcción
Pedro Sánchez restaurante
Mala conducta gatos
Lluvias en España
Situación vivienda en España
Ibai Llanos
Huelga general
Experta en vivienda
Camionera en España
Caldo de pescado
Receta salmón
Propietaria pisos alquiler
Veterinario
Mecánico coche manual
Electricista lavadora y lavavajillas
Abogado indemnización despido
China batería coches eléctricos
Precipitaciones en España
Expertos lavavajillas cocinas
Propietarios cuota de comunidad
Nathy Peluso
Cintia, abogada
Normas europeas
Venta de casa rural
Nuda propiedad de vivienda
Ayuda por hijo
Jose Andrés
Truco caldo casero
Star Wars: Galactic Racer
Mejor banco de España
Comprobar Lotería de Navidad 2026
Vandal English
Pedro Sánchez el pasado viernes en el Pleno que tumbó los decretos de vivienda.

Pedro Sánchez el pasado viernes en el Pleno que tumbó los decretos de vivienda. Eduardo Parra Europa Press

Blog del suscriptor

Todo calculado: el PSOE puede ganar y ganará

Publicada
Síguenos

Es perfectamente posible. Con la ley de nietos hemos olvidado la gran estafa electoral que hemos sufrido durante estas dos legislaturas, la nacionalización masiva de inmigrantes.

Buena parte de ellos no han venido a trabajar, han venido a cobrar ayudas y a usar servicios. Que siga siendo así depende exclusivamente de que el PSOE vuelva a salir, y si es por ello saldrá. Son en torno a 1.400.000 votantes. Entre 12 y 14 escaños.

Por otra parte, tenemos la Ley de Nietos. El grandísimo complot del grupo de La Puebla en la que interfieren en las votaciones de países exteriores con el voto fraudulento. Solo hay que ver la cantidad de votos que ha obtenido Lula del voto exterior desde España. Nos quieren hacer creer que todos los que han huido de él le han votado ahora.

La estimación de la ley de nietos es de otros 12-14 escaños.

Por supuesto, lo intentarán ocultar groseramente con argumentos como "el PP se quedó a un puñado de votos" del escaño. "Si PP y Vox hubieran ido juntos habrían sacado tal y cual circunscripción"... Como en las anteriores elecciones, esos pocos escaños que conformaron el Frankenstein se sucedieron de la misma manera.

El detonante no es que esto no existiera antes. Esto ya está montado. El detonante es que al PSOE no se le pueden ir 20 escaños en la extrema izquierda. Y el riesgo de las acampadas es precisamente ese, que IU-Podemos-Sumar recupere terreno perdido a nivel electoral, algo que Sánchez ya tiene fagocitado a su favor.

Evidentemente, estamos ante un dictador. Lamentablemente, las elecciones no son una herramienta a favor del pueblo para expulsarlo, y si en el poco probable caso de ser expulsado, el país está ardiendo en todas partes, salvo en las calles, y el fuego pasará también a las calles, jaleado además por los inmigrantes a los que tan alegremente les hemos dejado el destino de nuestros hijos.

Más en Blog del suscriptor