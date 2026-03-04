ES NOTICIA:
EEUU e Israel atacan Irán, en directo
Últimas noticias
Mapa de noticias
Muere Fernando Ónega
Bonoloto hoy
España se juega el suministro de gas
Feijóo acusa a Sánchez
Capacidad balística de Irán
El Gobierno se quiere apoderar de la AIReF
Verónica, entrenadora personal
Paro en España
Antonio Banderas actor
Agencias inmobiliarias
Estrecho de Ormuz
Marta, monja y autónoma
El exDAO se defiende
Sustituir a un trabajador
Científicos descubren microbios extraños
Febrero más cálido
Oro Polonia
Españoles atrapados en Oriente Próximo
Experto en energía Ormuz
Manu Sánchez, sobre su mujer
Oruga procesionaria
Interiorista que decoró la casa de Tamara Falcó
La 'casa azul' de Lucía Bosé
María Esteve, hija de Marisol
Pablo Motos
Refugio secreto de Paco León
Pérez-Reverte casa
Nuevo bastión del lince ibérico
Aemet avisa del cambio de tiempo
Perros y gatos en terrazas
Nuevas casillas en la Renta
Español en Japón
Dinosaurio de 95 millones de años
Brasil y el Amazonas
Salario presidente comunidad
Ayudas por hijos
Permisos de trabajo EEUU
Derechos vecino moroso
Pablo Fernández con la camiseta de Mañueco

Pablo Fernández con la camiseta de Mañueco ICAL

La hipocresIA de la izquierda y su bulosfera

Publicada

La historia de la gestión de la izquierda en España y sus terminales sociales, reflejada en un sanchismo decadente, muestra un patrón de comportamiento farisaico donde el "poder por el poder" justifica el uso de la mentira y la protección del delincuente frente al ciudadano trabajador. Este ejercicio de amoralidad tiene una raíz orgánica y delictiva profunda: es un hecho probado que la corrupción ha infectado sus estructuras desde hace décadas, con ejemplos tan abyectos como el caso Roldán, con el saqueo de  los fondos reservados y de los huérfanos de la Guardia Civil. Esta estirpe incluye a secretarios de organización como José María Sala, encarcelado por Filesa, una herencia que hoy resuena en el caso Koldo, que involucra al clan del Peugeot, acompañantes de un "ingenuo" y aupado Sánchez,  en una red de mordidas y tramas de puteros mientras los españoles sufrían el confinamiento.

Resulta especialmente deleznable el actual escenario de pactos con los herederos del brazo político del terrorismo de ETA. Esta alianza ha derivado en una humillación sistemática a las víctimas, facilitando la liberación anticipada de asesinos condenados o la concesión de permisos penitenciarios como moneda de cambio política. Mientras se blanquea a quienes no colaboran en el esclarecimiento de crímenes pendientes, se utiliza el aparato del Estado para atacar a periodistas independientes. Esta deriva alcanzó un punto de no retorno con la ley del "sólo sí es sí", que provocó la rebaja de penas a más de 1.200 agresores sexuales y la excarcelación de más de un centenar de violadores. Es el fariseísmo en su máxima expresión: desproteger a la mujer real mientras se persigue al joven varón nacional con una asimetría penal que tritura su presunción de inocencia, a la vez que se pacta una amnistía con golpistas como el fugado Puigdemont para borrar delitos de malversación y sedición por pura necesidad de votos.

La desconexión con la realidad es total en la política de vivienda. Esta izquierda promueve leyes que ofrecen apoyos implícitos a okupas delincuentes, mientras no defiende y penaliza al propietario trabajador con normativas que destruyen la seguridad jurídica. Se criminaliza a quien ahorra mientras se favorece al infractor y se presuntamente maquillan estadísticas para ocultar la criminalidad vinculada a la inmigración.

La culminación de esta hipocresIA tecnológica ocurrió el pasado 23 de febrero. Tras publicar la periodista Rebeca Crespo una foto real de una mujer con niqab en el Metro de Madrid, figuras como Pablo Fernández activaron la verdadera "bulosfera". Utilizaron IA para fabricar un deepfake donde simulaban que la periodista se disfrazaba, buscando su muerte civil mediante una mentira manufacturada. El análisis técnico confirmó con un 99% de certeza que las imágenes eran falsas, con errores groseros como dedos deformados y nombres de estaciones mezclados. Es abyecto que quienes tachan de "fachobulosfera" cualquier crítica sean los mismos que crean contenido sintético para silenciar verdades incómodas sobre la islamización de los barrios o los presuntos abusos de figuras como Errejón, silenciados hasta que fueron insoportables.

Finalmente, para desviar la atención de escándalos como la investigación sobre el ex-DAO de la Policía Nacional por supuesta malversación, el sistema lanza cortinas de humo rescatando documentos del 23-F ya publicados hace tres décadas. El ataque a Crespo demuestra que esta élite prefiere el niqab al periodismo libre, al okupa frente al propietario y al delincuente frente al inocente, siempre bajo el manto de una superioridad moral que sus propios actos desmienten cada día.