Los otros Premios Goya para el Gobierno

Todavía con los ecos de la reciente Gala de entrega de los Premios Goya al cine español, ¿se imaginan ustedes cómo serían los Premios Goya si, en lugar del cine, se entregasen al Gobierno de España?

Si me permiten algo de ironía, bien podrían ser los siguientes:

Mejor Película. "Manual de Resistencia", de Pedro Sánchez, basada en un libro homónimo del mismo autor. Lleva a la gran pantalla la épica autobiográfica de un héroe que solo existe en su propia autobiografía.

Mejor Dirección. Pedro Sánchez por "¡Que viene la ultraderecha!", remake de aquella comedia de Mariano Ozores de principios de los años 80 "¡Que vienen los socialistas!".

Mejor Dirección Novel. Miguel Ángel Gallardo por "Cómo hundir a mi partido en Extremadura", un ejemplo de cómo el "sanchismo" erosiona estructuras históricas del partido, debilitando liderazgos locales.

Mejor Guion Adaptado. Pedro Sánchez, por "Puigdemont". Adaptado a las necesidades de cada momento, pasó del "Me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española" en 2019 a firmar el pacto de investidura en 2023 a cambio de la Ley de Amnistía de 2024 y otras concesiones.

Mejor Música Original. Pedro Sánchez, por "Viviendas asequibles", una música que suena muy bien y que en los últimos años ha tenido varias versiones, casi siempre coincidiendo con campañas electorales, aunque en ventas reales no hay resultados medibles.

Mejor Actor Protagonista. Óscar Puente por "Yo no tengo ninguna culpa". Complicado discurso tras el terrible accidente de tren de Adamuz: todo estaba renovado, revisado y controlado; lo ocurrido fue extraordinario, imprevisible y ajeno a una mala gestión.

Mejor Actriz Protagonista. Yolanda Díaz por "La sonrisa del poder". Un difícil papel de vicepresidenta amable, donde muestra mejores registros de ministra que de política. Líder de una izquierda aparentemente sensata frente a la estridencia de Podemos, al tacticismo de Sánchez y al radicalismo de otros socios. Y ahora parece que quiere dejar el cargo que desgasta y conservar el poder que protege.

Mejor Actor de Reparto. Félix Bolaños por "El Ministro Omnipresente", se mete muy cómodamente en el papel de un señor que aparece en cada fregado institucional como si tuviera un bono ilimitado para meterse en líos. Un día reforma la Justicia, al siguiente se pelea con el CGPJ, al otro negocia con Junts, y entre medias le da tiempo a ser uno de los ministros peor valorados.

Mejor Actriz de Reparto. Leire Díez por "La Fontanera". Esa figura peligrosa por lo que revela del funcionamiento real del poder, la prueba más visible de una degradación democrática donde el poder opera mediante intermediarios para protegerse.

Mejor Actor Revelación. Ángel Víctor Torres, por su papel en "La trama de los hidrocarburos", aunque también estaba nominado al Goya en la misma categoría por "La trama Koldo".

Mejor Actriz Revelación. María Jesús Montero por "El principio de ordinalidad". Montero, actriz experimentada en dramas, que en esta ocasión cambia de registro y sabe bordar un papel de comedia con esta obra de ingeniería retórica, técnicamente compleja, políticamente dirigida y conceptualmente elástica. La ordinalidad existe, pero no existe; se aplica, pero no se aplica; es un principio, pero depende del día y del territorio. Sublime interpretación.

Mejor Dirección de Fotografía. "Acoso", por esas escenas de Paco Salazar subiéndose la bragueta delante de sus compañeras de partido, que nunca podrán olvidar. Por desgracia, la autoridad moral y la responsabilidad política no salieron en la foto.

Mejor Montaje. "La trama Koldo" porque el protagonista es el que mejor se lo montó. Koldo García no era nadie …salvo para el Ministro de Transportes, para empresas adjudicatarias, para aerolíneas rescatadas, para la SEPI …y para medio Gobierno.

Mejores Efectos Especiales. "Operación Plus Ultra", de José Luis Rodríguez Zapatero, donde el director consigue un gran realismo en el cobro de cientos de miles de euros a su amigo Julito, asesor de la aerolínea de dudosa rentabilidad en un rescate políticamente anómalo.

Mejor Película de Animación. "Consejo de Ministros", de Pedro Sánchez. Los consejos de ministros más animados de las últimas legislaturas: tensiones internas, puñaladas por la espalda, juegos malabares, negociaciones oscuras, ambiciones personales, decorado institucional. Animadas son las mañanas de los martes en La Moncloa, todo para administrar la inercia, parchear las crisis y ganar tiempo.

Mejor Cortometraje de Ficción. "Hasta el 27 y más allá", de Pedro Sánchez. Esta película no trata de los poetas de la generación del 27, sino de la ficción de seguir repartiendo dinero a conveniencia, aun sin presupuestos, para seguir en el Gobierno sine die.

Y esto es lo que dieron de sí los Premios Goya 2026 del Gobierno de España. Unos premios muy reñidos donde, como no podía ser de otra manera, el gran vencedor fue Pedro Sánchez.