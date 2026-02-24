10 razones para un estatuto sanitario de los médicos

Premisas fundamentales:

- Según datos oficiales del INE de 2024, en España hay 310.558 médicos, 353.635 enfermeras y 344.371 profesionales sanitarios otros.

- Médico es aquel profesional, hombre o mujer, que, tras cursar los estudios necesarios, 6 años en España y obtener el título correspondiente, cuenta con una autorización legal para ejercer la medicina. El termino médico incluye al hombre y a la mujer, aunque esté reconocido el termino médica, por la RAE.

- Profesionales sanitarios son los médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, celadores, administrativos sanitarios, personal de cocina, de limpieza, de mantenimiento, capellanes, etcétera. Algunos de ellos se organizan por medio de colegios profesionales (hay colegios de médicos y colegios de enfermería).

Premisas personales:

- Hago este escrito con todo el respeto y el reconocimiento a toda la profesión sanitaria en general, a la cual siempre he respetado y he disfrutado de trabajar juntos tantos años en mi hospital, sobre todo con las matronas, un binomio indisoluble e inseparable, ginecólogo-matrona, en la asistencia a la mujer embarazada y a su hijo.

- En mi hospital de Carlos Haya de Málaga fui el primer médico, siendo presidente de la Comisión de Investigación, que propuso a una enfermera, por primera vez y hace ya 30 años, como miembro de la Comisión del hospital.

- Creo que soy el único ginecólogo de España que ha dedicado 2 libros (no uno, dos) a las matronas, ya que ellas fueron unas de mis maestras y siempre agradecido, en mi formación como residente de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Clínico de Granada.

- No tengo razones personales en esta carta. Ya estoy jubilado, afortunadamente, después de 40 años maravillosos como médico y mis dos hijos no son médicos y ambos trabajan fuera de España.

- Soy perito oficial de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) para las Demandas y Querellas Judiciales en nuestra especialidad.

Las razones son:

1. El binomio fundamental de la Salud es: pacientes o enfermos (primer lugar) y médicos (en segundo lugar).

2. Los médicos somos solamente el 20 % de los sanitarios de España. Por lo tanto, no es lógico que se haga un estatuto para los sanitarios en su conjunto.

3. Los médicos somos los únicos sanitarios que hacemos guardias de 24 horas, repetidas en la semana y en el mes. Somos el único trabajador profesional que no cumple el estatuto de los trabajadores

4. Los médicos tenemos una responsabilidad máxima en la salud humana y mucho mayor que la de otros estamentos de los sanitarios.

5. Los médicos somos los más expuestos ante el caso de una pandemia, como se ha visto en el caso del Coronavirus en 2020. Murieron 165 sanitarios y de ellos 119 médicos. Es decir, en España murieron 119 médicos de un total de 158.000 médicos (0.075 %), han muerto 9 enfermeras de un total de 198.000 enfermeras (0.0045 %) y 20 trabajadores de la sanidad, sobre un total de 330.000 trabajadores (0.0060 %). Estadísticas, no opiniones.

6. En 2025, la asociación El Defensor del Paciente registró 14.986 casos de presuntas negligencias médico-sanitarias en España. Los médicos tenemos la mayoría absoluta de las demandas y querellas judiciales por temas de Salud. No hay cifras sobre enfermeras-matronas.

7. El hacer un estatuto sanitario para médicos exclusivamente, es por respeto y atención a los pacientes. ¿Es lo mismo la responsabilidad que tiene con sus viajeros el piloto-comandante de un avión que la de los auxiliares de vuelo-azafatas? Igual el medico con sus pacientes, sobre todo después de hacer una guardia con 24 horas de trabajo y tener que meterse en un quirófano, a continuación, para operar a un paciente.

8. Un estatuto sanitario sin médicos es una absoluta falta de respeto a la profesión de médico, típica de países socialcomunistas en los que se menosprecia a todo aquel profesional que se diferencia sobre los demás.

9. Los médicos por ello queremos afrontar nuestras responsabilidades, deberes y derechos, plenamente, no dependiendo de otros profesionales.

10. Los políticos no están capacitados para hacer un estatuto sanitario para los médicos ya que el sesgo de la sociedad y la política impide hacerlo correctamente.

Conclusión:

Los médicos siempre hemos trabajado toda la vida conjuntamente en equipo y en armonía, muchas veces con amistades personales con todos los profesionales sanitarios, pero los políticos socialcomunistas siempre intentan llevar a cabo la famosa frase de Julio César, "divide y vencerás", y es lo que han intentado siempre, dividir (polarizar se llama ahora) a España, y concretamente a los sanitarios. Von Bismarck dijo: "España es el país más fuerte del mundo, los políticos llevan siglos intentando destruirla y todavía no lo han conseguido". Efectivamente, no lo van a conseguir, ni antes ni ahora.