Caradura al cuadrado

Aviso de Renfe publicado en la página web oficial a día de hoy:

"Con motivo de las limitaciones temporales de velocidad establecidas por el gestor de las infraestructuras (Adif) en distintos puntos de la red ferroviaria, algunos servicios pueden experimentar retrasos ajenos a Renfe. Los billetes adquiridos a partir del 31 de enero no generarán derecho a indemnización cuando el retraso se deba a estas limitaciones de velocidad. Desde Renfe lamentamos las molestias que esta situación pueda ocasionar y agradecemos la comprensión de las personas afectadas."

¿Retrasos "ajenos" a Renfe? ¿Agradecen la "comprensión de las personas afectadas"? ¿No indemnizan cuando la alta velocidad deja de ser alta velocidad debido a las limitaciones de velocidad introducidas por manifiesta inseguridad del tránsito de sus trenes a alta velocidad por sus vías? ¿Adif y Renfe de quién dependen, si no es indiscreto preguntar?

Veamos…

La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles es una entidad pública empresarial (EPE) que depende directamente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias, seamos tiquismiquis, no tiene un "dueño particular", pero es asimismo una entidad pública empresarial (EPE). ¿De quién? ¡Del Estado español! Está adscrita, como quien no quiere la cosa, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que resulta que gestiona la red ferroviaria española en nombre … ¡del Gobierno de España! El Gobierno de España, pues, también es su propietario.

Es decir, resumiendo: el Gobierno de España no se hace responsable de causar retrasos por ser ajenos al Gobierno de España. Kafkiano. Pero, eso sí, agradece a todos los afectados su comprensión. Como Adif no es Renfe ni Renfe es Adif, ¡abracadabra!, la responsabilidad del propietario titular de ambas EPE desaparece y la indemnización, claro está, se esfuma.

¿Cuanta caradura, desvergüenza, impudicia y desfachatez están dispuestas a aguantar las "personas afectadas"?