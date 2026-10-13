Guille Rodríguez, cocinero: "Para una tortilla jugosa, fácil y rápida se necesita un calabacín, 5 huevos y queso"

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"Cocinar poco y disfrutar mucho", ese es el lema de Guille Rodríguez.

El cocinero de YouTube propone recetas rápidas y sencillas para los que no tenemos mucha maña en la cocina.

Esta tortilla de patata rellena, se hace en un santiamén y necesita pocos ingredientes.

"Hoy vamos a hacer algo que no se ha hecho nunca: una tortilla", bromea el cocinero al comienzo de su vídeo.

El primer ingrediente es el calabacín. Guille utiliza una pieza grande, la lava bien y la ralla con la parte más gruesa del rallador, sin quitarle la piel.

Guille, preparando la tortilla rellena. YouTube

Después, añade un poco de sal y lo deja reposar unos cinco minutos en un escurridor para que suelte el exceso de agua.

Este paso es importante para evitar que la tortilla quede demasiado húmeda.

Mientras tanto, bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta blanca. Presiona el calabacín para eliminar el líquido que todavía conserve y lo saltea durante un par de minutos a fuego fuerte con un poco de aceite de oliva.

Una vez listo, lo mezcla con los huevos y deja reposar la preparación otros cinco minutos. Es el momento de elegir el relleno.

Guille probando la tortilla rellena. YouTube

"No me la voy a jugar. Jamón y queso, algo que le gusta a todo el mundo", explica Guille.

Para preparar la tortilla, vierte aproximadamente la mitad de la mezcla de huevo y calabacín en una sartén caliente con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Después, baja el fuego al mínimo y coloca encima unas lonchas de jamón cocido.

El siguiente paso es cubrirlas con mozzarella, procurando dejar un pequeño margen hasta el borde para evitar que el queso se salga durante la cocción.

"Cubrimos todo el fondo y dejamos un dedito por todo alrededor para que no se nos salga el queso. Si te gusta el queso como a mí, queso a casco porro, un poquito de queso rallado también le va a ir genial. Recuerda, no llegues con el queso hasta el borde, que se quede dentro", explica el cocinero.

"En mi casa nos encanta el queso de cabra, además le va a dar una personalidad brutal", asegura. Eso sí, deja claro que cada uno puede adaptar la receta a sus gustos.

"Si no te gusta el queso, pues no le pongas queso, hijo", sentencia.

Cuando el relleno está listo, se vierte el resto de la mezcla por encima hasta cubrirlo por completo.

Se tapa la sartén y se deja cocinar entre cinco y diez minutos, comprobando que la tortilla haya adquirido suficiente consistencia antes de darle la vuelta.

Con ayuda de un plato ligeramente engrasado, Guille gira la tortilla y termina de cocinarla por el otro lado.

El resultado es una tortilla dorada por fuera y con el queso fundido en su interior que hace "que baile".

Una propuesta sencilla para variar el menú semanal sin recurrir a elaboraciones complicadas. "Se puede cocinar poco y disfrutar mucho", termina el cocinero.

Receta paso a paso