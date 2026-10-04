Buscan voluntarios para vivir en este refugio rodeado de montañas: "Quien quiera ir no se arrepentirá jamás"

El sueño de muchos está en la montaña, conseguir cierta estabilidad económica y poder permitirse una segunda residencia en el Pirineo.

No es para menos, el Pirineo aragonés guarda algunos de los rincones más espectaculares de España.

Pueblos tranquilos, refugios de montaña e inmensos valles verdes que, al llegar el invierno, se tiñen de blanco.

Sin embargo, con los precios de la vivienda en esta zona absolutamente disparados, quizá convenga pensar en una segunda alternativa.

La comunidad Worldpackers, con 12 años de historia y más de 510.000 reseñas, es una plataforma colaborativa internacional que conecta a viajeros con anfitriones de todo el mundo para intercambiar habilidades por alojamiento.

Uno de sus anfitriones reside precisamente en el Pirineo, en el valle de Pineta, uno de los más bonitos y salvajes del norte de España.

Se trata del refugio de Pineta, ubicado en Espierba (Huesca).

"Buscamos voluntarios amantes de las montañas, que quieran disfrutar de uno de los mejores lugares de todo el Pirineo, con infinidad de rutas y actividades relacionadas con la montaña", señalan en el anuncio de Worldpackers.

El refugio nevado. Worldpackers.

¿En qué consiste el voluntariado?

El voluntariado exige 26 horas de ayuda a la semana, con dos días de descanso para recorrer el entorno.

Entre las labores previstas se encuentran las tareas de limpieza, como ayudar en la cocina, dormitorios, baños y áreas comunes, además de trabajos de mantenimiento y tareas domésticas, como hacer las camas.

El horario se reparte en tres días de 9:00 a 10:00 horas y cinco tardes de 18:00 a 22:00 horas. A cambio, quedan dos días libres para conocer el valle de Pineta y sus alrededores.

"Esperamos personas formales y puntuales, que se comprometan con las tareas que se les asignan. Son muy sencillas y hay tiempo suficiente como para hacerlo sin prisas", detallan.

Además de esos días de descanso, el refugio ofrece diferentes beneficios durante la estancia:

Cama en una habitación compartida con otras personas.

con otras personas. Desayunos y almuerzos gratuitos cada día.

cada día. Cenas gratuitas.

Uso de la lavandería sin coste.

sin coste. Tours , excursiones y paseos gratuitos.

, excursiones y paseos gratuitos. Bebidas y comidas gratuitas.

Uso de la cocina para preparar las propias comidas.

para preparar las propias comidas. Internet de velocidad básica para trabajar en remoto.

Para más información, pincha aquí y accede a los detalles del voluntariado.

Las reseñas de anteriores voluntarios

Ya lo advierte el refranero popular, "cuando el río suena, agua lleva", haciendo referencia a que cuando algo es bueno, no tardan en llegar los elogios.

Otros voluntarios ya han pasado por el refugio y han dejado una valoración de 5 estrellas, con más de 25 reseñas.

Marta, antigua voluntaria, destaca que su experiencia en este refugio "ha sido increíble, trabajo en equipo excelente y el entorno espectacular. Los guardas son entrañables y los clientes siempre llegan con muy buen rollo. Superó las expectativas".

Por su parte, Tomás, argentino, señala: "Mi experiencia en el anfitrión fue de las mejores que viví desde que empecé a viajar. No solamente el valle es una belleza, la gente del anfitrión son personas increíbles. A quien quiera ir, no se arrepentirá jamás".

En definitiva, una alternativa para quienes buscan desconectar, descubrir un mundo nuevo y, de paso, encontrar por el camino a gente compatible con sus intereses.