Conchita, cocinera: "Para que el solomillo quede sabroso hay que sellarlo y conseguir que los jugos se queden dentro"

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Conchita, nuestra cocinera de confianza, tiene una receta perfecta para las Fiestas del Pilar.

El 12 de octubre se acerca a pasos agigantados, la ciudad ya tiene en marcha todos los preparativos, y nosotros en la cocina también tenemos que ponernos las pilas.

La Community Manager de Maximiliana, compartió en YouTube una receta de solomillo para estas fiestas.

Su propuesta es un rollito de solomillo de cerdo relleno que se puede dejar preparado el día anterior. "Yo os voy a hacer un rollito de cerdo de solomillo para que lo tengáis preparado de víspera y podáis disfrutar de ese día", explica Conchita.

Muchos optan por comer fuera, pero para aquellos que quieran ahorrar o que no han conseguido reserva, esta receta es perfecta para dejarla preparada el día anterior y olvidarnos de cocinar el día de la Ofrenda.

El solomillo de Conchita

La receta requiere tiempo. Estamos preparando la comida del 12 de octubre, así que tiene que salir bien.

Conchita preparando el rollo de solomillo. YouTube

Para preparar la receta hace falta un solomillo de cerdo, cuatro ajos, dos hojas de laurel, una manzana, una cebolla, perejil, hierbas provenzales, aceite, sal, agua o caldo de pollo o verduras y unos filetitos de bacon.

También se utilizan unas pasas de Corinto, previamente remojadas, y coñac.

Conchita recomienda pedir al carnicero que abra el solomillo para poder rellenarlo. Después, ella lo aplasta para dejarlo lo más fino y estirado posible.

El primer paso es preparar en un mortero una mezcla con dos ajos, perejil, un poco de sal y aceite. "Con esto hago como una especie de pasteta, todo bien, bien, bien", explica mientras mezcla los ingredientes.

Esta preparación se extiende sobre el solomillo con una brocha. Después se colocan las lonchas de bacon y las pasas de Corinto, que aportan un toque dulce al relleno.

Truco para que el solomillo quede jugoso

Una vez colocado el relleno llega el momento de enrollar la carne. "Y ahora, con todo el arte que Dios nos dé, vamos enrollando, vamos enrollando", bromea la cocinera.

El rollito se ata con hilo de cocina para que no se abra durante la cocción y se sazona con sal, pimienta y hierbas provenzales. Después se dora en una sartén con aceite caliente.

El objetivo es sellar bien la carne. "Lo primero, sellarlo, para que queden los jugos dentro y por fuera selladito", explica Conchita.

Una vez dorado, se retira el solomillo y se aprovecha el mismo aceite para preparar la salsa.

Receta de solomillo de Conchita. YouTube

En la sartén se pochan la cebolla, los ajos, el laurel y la manzana. Cuando las verduras están hechas, se añade el coñac que ha quedado de las pasas y se deja que se evapore el alcohol.

Todo pasa después a una cazuela junto al solomillo y el caldo. Conchita utiliza caldo de verduras, aunque también se puede emplear caldo de pollo o de carne. La carne debe cocinarse a fuego suave durante 40 minutos.

Preparar el día anterior

Una de las claves de esta receta está precisamente en que no hace falta cocinarla justo antes de sentarse a la mesa. Conchita prepara el solomillo con antelación, lo deja enfriar y después lo corta en rodajas.

"Os dije que ahí hice el rollito para que ahora lo veáis frío cómo se hace", explica. Para presentarlo, recomienda cortar las rodajas en diagonal porque, según cuenta, "queda más bonito".

La salsa se prepara triturando las verduras y el jugo de la cazuela hasta conseguir una textura fina. Después se calienta y se sirve sobre el solomillo. "Lo pongo en la salsera y lo riego también por encima, y el que quiera, en cada filete, que se ponga más salsa", explica Conchita.

Para completar el plato, la cocinera propone varias opciones sencillas: "Esto si lo acompañáis con un puré, con unos champiñones, con unos pimientos de Padrón... Pero oye, ¡ya tenéis esto para la fiesta del Pilar!".

Receta paso a paso