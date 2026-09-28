Venden una casa por 210.000 euros ubicada en una finca de 2.000 m2: preparada para entrar a vivir y de fácil acceso

Idealista es uno de los portales de referencia en España para la compra y venta de inmuebles de todo tipo, desde pisos y apartamentos hasta chalets independientes y viviendas ubicadas en pequeños núcleos rurales.

Entre estas últimas se encuentra una casa a la venta en Conchel, localidad perteneciente al municipio de Monzón (Huesca).

La vivienda se encuentra a tan solo cinco kilómetros de Monzón, en un entorno que ofrece tranquilidad y privacidad sin renunciar a la cercanía de todos los servicios.

Una ubicación pensada para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y de una mayor calidad de vida.

La propiedad cuenta con una parcela de 2.000 metros cuadrados en la que se ubica una acogedora vivienda de unos 86 m², con los espacios bien aprovechados.

La casa dispone de una habitación, un distribuidor con espacio de almacenamiento, un baño completo y una luminosa cocina-comedor que funciona como estancia principal del inmueble.

La vivienda está totalmente acondicionada y puede utilizarse tanto como residencia habitual como para disfrutar de fines de semana y periodos vacacionales.

Entre su equipamiento, cuenta con un calentador eléctrico de 100 litros, dos equipos de aire acondicionado con bomba de calor, situados en el dormitorio y el salón, y una estufa de leña modelo Panadera Rincón, que aporta un ambiente cálido durante los meses más fríos.

Casa en venta en Monzón Idealista

Uno de los principales atractivos de la propiedad se encuentra en el exterior. La parcela dispone de un porche con barbacoa y fregadero, amplias zonas ajardinadas, huertos destinados al cultivo propio, una leñera y un cuarto de herramientas.

"Está pensado para disfrutar al máximo", destaca el anuncio de Idealista, que pone el foco en las posibilidades que ofrece el terreno.

La zona exterior también cuenta con una piscina desmontable acompañada de una ducha solar, una instalación especialmente pensada para los meses de verano.

A ello se suma un parque infantil equipado con tobogán y columpios, un espacio orientado especialmente a las familias.

En cuanto a las instalaciones, la propiedad dispone de una puerta de entrada automática con cámara, conexión de los desagües a la red general del pueblo y suministro eléctrico municipal.

El anuncio también señala las condiciones urbanísticas de la finca, que pueden facilitar la realización de determinadas obras o mejoras, siempre de acuerdo con la normativa vigente y las correspondientes autorizaciones.

Casa en venta en Monzón Idealista

El precio de venta es de 210.000 euros, según el anuncio publicado en Idealista. La última actualización del anuncio se realizó hace dos meses.

La vivienda está preparada para entrar a vivir y combina un amplio espacio exterior con las comodidades de una casa completamente equipada, a tan solo unos kilómetros de Monzón.

Descubre Monzón

Para los aragoneses, cuando pensamos en Monzón, lo primero que se nos viene a la cabeza es ese castillo templario que corona y domina el municipio. No es para menos, representando uno de los principales reclamos de la provincia, junto con el de Loarre.

Los orígenes del castillo se remontan nada menos que al s. IX, cuando se levantó la Torre del Homenaje. Más tarde, los templarios añadieron nuevas estancias y galerías subterráneas en el siglo XII, convirtiéndolo en una de sus sedes más importantes.

Es un castillo de reyes, siendo la fortaleza dónde pasó su infancia el rey Jaime I bajo la tutela de los templarios.

Con el paso de los años el castillo se irá transformando y adoptando nuevos papeles, siendo fundamental en los conflictos como la Guerra de Sucesión y la Guerra de la Independencia. Además en 1949 será declarado Monumento Nacional.

A día de hoy, esta fortaleza puede visitarse pagando una entrada general de 3,50 euros, pudiendo realizar también visitas guiadas.

El castillo no es lo único que reluce en este pueblo de Huesca. Si se va a Monzón, un paseo por el casco histórico no puede faltar, visitando otras joyas históricas como la Catedral de Santa María del Romeral, la Casa Consistorial (palacio renacentista aragonés de tres plantas), la Casa Pano, la Casa Zazurca o el Palacio de los Luzán.