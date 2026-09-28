Somontano concluye la vendimia superando los 17.000.000 kilos de uva, una cifra superior a la prevista

Ha sido la campaña que antes ha comenzado y concluido en la historia de la denominación de origen.

El pasado 30 de julio arrancaba la vendimia en la Denominación de Origen Somontano, la fecha más temprana en la historia del sello de calidad oscense y ha finalizado el 25 de septiembre, antes que en ninguna otra campaña y contando con que el 10 de septiembre ya se había recogido más del 95 % de las uvas.

La vendimia que antes ha empezado y acabado en Somontano, lo hace superando los diecisiete millones de kilos de uva, cifra superior a la previsión planteada al inicio de la misma y que recupera la senda de la media de más de diecisiete millones de kilos de los últimos diez años.

El rendimiento medio en la presente campaña ha sido de 5.155 kilos por hectárea, cifra superior a la de la vendimia 2025 (4.602 Kgs/ha).

La vendimia comenzaba con la recogida de los primeros kilos de la uva blanca chardonnay y ha concluido con los de cabernet sauvignon, una de las quince variedades que son la materia prima de los vinos Somontano.

17.091.192 kilos de uva es el resultado final de la vendimia. Del total, el 57% han sido uvas tintas, lideradas por las variedades cabernet sauvignon (2.866.730 Kgs) y merlot (2.608.901 Kgs), seguidas por el tempranillo (1.585.076 Kgs), garnacha tinta (1.360.472 Kgs), syrah (991.495 Kgs), pinot noir (116.380 Kgs), moristel (104.560 Kgs) y parraleta (80.641 Kgs).

El ranking del 43% de las uvas blancas recogidas lo lidera la variedad chardonnay (4.534.909 Kgs). Tras ella, gewürztraminer (1.677.374 Kgs), sauvignon blanc (547.420 Kgs), garnacha blanca (278.658 Kgs), riesling (226.280 Kgs), macabeo (106.569 Kgs) y alcañón (5.727 Kgs).

El buen estado sanitario de la uva y la vendimia de cada variedad y parcela en su momento óptimo de maduración han asegurado la calidad de la que hacen gala los vinos Somontano.