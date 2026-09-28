El restaurante de Zaragoza en el que comer hasta reventar: "Todo está recién hecho y bien preparado, de 10"

La hostelería en Zaragoza es de lo mejorcito de la ciudad. Pero no solo existe el centro y El Tubo.

En los barrios también hay locales que se han ganado una clientela fiel a base de bocadillos, hamburguesas, raciones abundantes y un trato cercano.

Uno de ellos está en San José y se llama La Revuelta.

Esta bocatería-hamburguesería se encuentra en la calle Escultor Félix Burriel y su propuesta es sencilla: comida contundente, precios ajustados y una carta pensada para comer sin demasiadas complicaciones.

Las hamburguesas rondan los 12 euros, mientras que la carta se completa con bocadillos, tostadas y diferentes raciones.

Una ración de patatas, huevo, jamón y foi de La Revuelta. Google.

El establecimiento se presenta como una bocatería en el barrio de San José y resume su filosofía en cuatro ideas: comida en su punto, raciones generosas, servicio rápido y trato cercano.

También permite pedir la comida para recoger, tanto a través de su web como por teléfono.

Opiniones

Pero si hay algo que permite hacerse una idea de cómo funciona La Revuelta es echar un vistazo a las opiniones de quienes han pasado por allí.

Algunos llevan años convirtiendo el local en una parada habitual.

"Para mí el bar tiene las 3 b: bueno, bonito y barato", sentencia una vecina del barrio.

"Sin duda, mi bar favorito de Zaragoza", escribe Yoa en una reseña publicada hace cuatro meses.

Cuenta que lleva mucho tiempo acudiendo al establecimiento y destaca especialmente el trato: "siempre recibimos un trato excelente".

Hay clientes que incluso lo tienen marcado en sus visitas a la ciudad.

Es el caso de Javier, que explica que viaja desde Fuerteventura a Zaragoza dos o tres veces al año y que La Revuelta es un lugar al que acuden "sí o sí" y, además, en más de una ocasión durante sus estancias.

Su valoración también pone el foco en la cocina. Según explica, los platos están preparados "con muchísimo cariño" y son "exquisitos".

Bocadillos y hamburguesas

La carta permite ir desde un desayuno o una tostada hasta una comida más contundente.

Entre las opciones hay bocadillos, hamburguesas, raciones y tostadas.

Francisco, en una reseña publicada hace dos meses, define La Revuelta como una "fenomenal bocatería-hamburguesería" y destaca precisamente la variedad de la carta.

Entre todo lo que probó se queda con "la tosta de solomillo con rulo de cabra y foie que está riquísima".

La propuesta encaja así con ese tipo de bar de barrio al que se puede acudir tanto para tomar algo como para sentarse a comer.

Sin grandes pretensiones, pero con una carta suficientemente amplia para encontrar desde un bocadillo hasta una hamburguesa o una ración para compartir.

Además, quienes no tengan tiempo para quedarse pueden pedir para llevar.

La propia bocatería explica que basta con hacer el pedido por la web o por teléfono, recibir la confirmación del tiempo de preparación y pasar a recogerlo.

Al final, esa combinación de precios asequibles, raciones generosas y una clientela que repite parece ser una de las claves de La Revuelta.

Un bar de barrio de los que conviene tener localizados cuando apetece comer algo contundente sin complicarse demasiado y sin necesidad de desplazarse hasta el centro de Zaragoza.