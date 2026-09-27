Carlos, abogado laboralista: "Las horas extra son voluntarias, nadie te puede obligar a realizarlas"

Montaje de el abogado laboralista Carlos Melio sobre las horas extra. @abogado_carlosmelio / Canva

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, en el segundo trimestre de 2026 se realizaron 7,18 millones de horas extra a la semana en España.

De las cuales un 43% (3,09 millones de horas) no fueron remuneradas.

Estos datos ponen sobre la mesa un problema estructural que atraviesa el mercado laboral español, ante el cual, la mejor y la única defensa posible es conocer tus derechos y saber exigirlos a la empresa.

El abogado laboralista Carlos Melio (@abogado_carlosmelio) explica en un vídeo compartido en sus redes sociales que "las horas extraordinarias son voluntarias. Nadie te puede obligar a realizarlas y muchísimo menos te puede recibir amenazas por no hacerlas".

En otras palabras, prolongar el horario de trabajo es una decisión voluntaria y nunca una obligación impuesta por la empresa.

Además, recibir amenazas para realizar estas horas extraordinarias puede acarrear consecuencias legales para la empresa de varios miles de euros.

"En el caso de que no estés cansado y voluntariamente decidas realizar esas horas extraordinarias, recuerda siempre dejar constancia de cuál es la hora de entrada y salida en tu empresa", aconseja el abogado, matizando que también es importante "guardar pruebas, sacar una foto o mandar un correo a determinadas horas desde la empresa".

A fin de cuentas, estas pruebas pueden ser determinantes ante posibles problemas legales futuros o reclamaciones para la compensación de las mismas.

Qué dice el Estatuto de los Trabajadores

A la hora de compensar las horas extraordinarias, existen dos opciones.

"Se optará entre abonar las horas extraordinarias en la cuantía que se fije o compensarlas por tiempos equivalentes de descanso retribuido", fija el art. 35 del Estatuto de los Trabajadores.

Para saber qué opción corresponde, habrá que acudir primero al convenio colectivo y, en su defecto, al contrato de trabajo. En cualquier caso, nunca se podrá pagar una hora extraordinaria por debajo del valor de una hora ordinaria.

Asimismo, en el caso de que ni el convenio ni el contrato establecen cómo deben compensarse, la empresa deberá hacerlo mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

También hay un tope que conviene tener en cuenta. Con carácter general, no se pueden realizar más de 80 horas extraordinarias al año.

Ahora bien, trabajar más allá de la jornada habitual no siempre significa estar haciendo horas extraordinarias. La ley excluye, entre otros supuestos, las horas realizadas para "prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes".

Multas de hasta 7.500 euros

Infringir las normas en materia de tiempo de trabajo y, en específico, en lo que concierne a realizar horas extraordinarias se considera una infracción grave según el art. 7 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Las multas que llevan aparejadas este tipo de conductas por parte del empresario pueden oscilar "en su grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en su grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en su grado máximo de 3.751 a 7.500 euros", según el art. 40 de esta misma normativa.

En definitiva, trabajar más horas no significa trabajar sin derechos. Conocerlos y dejar constancia de cada hora extra puede marcar la diferencia cuando llega la hora de reclamarlos.