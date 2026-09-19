El mercadillo artesanal ideal para visitar este domingo: más de 20 puestos de arte, diseño y gastronomía con actividades

Los mercadillos de los domingos no defraudan nunca, y son un plan perfecto para disfrutar en familia de ese día de la semana.

El Mercado de Los Porches, organizado por la asociación Hoja de Ruta 80 en colaboración con Los Porches del Audiorama, regresa mañana domingo, 20 de septiembre, a los pasillos del centro comercial.

Será en horario de 10:30 a 14:30 horas y contará con diversas actividades.

El evento, de entrada libre, reunirá, una vez más, a unos 25 expositores; una cuidada selección de puestos de artesanía, pequeño comercio, arte, diseño y gourmet, con el objetivo de brindar al público una experiencia variada y de calidad en un ambiente cercano y familiar.

De 11 a 14 horas, los visitantes podrán disfrutar de talleres creativos a cargo de Petit Zaragoza.

Mercado Porches 20 septiembre. E.E

La jornada, con actividades para todos los públicos, también tendrá un espacio de juego infantil y se celebrará, además, un intercambio de esquejes y plantas.

En esta ocasión, el Mercado de Los Porches colabora con la asociación zaragozana Animañicas Rescate, que promueve el cuidado y la acogida de animales domésticos desatendidos.

“Estamos muy contentos de acoger una nueva edición del Mercado de Los Porches en el centro comercial”, asegura Javier Cuevas, gerente de Los Porches del Audiorama.

“Esta cita mensual reúne a artesanos, pequeños comercios y creativos locales, y se ha convertido en un punto de encuentro para que los vecinos del distrito disfruten de un plan familiar y sostenible”, explica.