Llega a Lidl la cómoda de 3 cajones más elegante y versátil: cuesta 59,99€ y recomendada por el 84% de los clientes

Pocas cosas hay más frustrantes que buscar, una y otra vez, el mínimo hueco para guardar esa ropa que acaba siempre sobre la silla del dormitorio, los juguetes del niño que invaden el pasillo o esa videoconsola que termina afeando la cómoda del salón.

Y es que el espacio de almacenaje es una de las asignaturas pendientes en buena parte de las viviendas españolas.

Por eso, encontrar una solución práctica, funcional y, sobre todo, económica puede ser una decisión más que inteligente.

En esta ocasión, ponemos el foco en la cómoda de 3 cajones Livarno, una opción de Lidl capaz de poner un poco de orden en casa sin necesidad de hacer un gran desembolso. Está disponible por tan solo 59,99 euros.

Ficha de producto de la cómoda. Lidl.

Características

Lidl vuelve a demostrar que el buen diseño no tiene por qué costar una fortuna.

Por 59,99 euros, este mueble combina un acabado en blanco mate con detalles en imitación de roble, una estética de corte nórdico que encaja en prácticamente cualquier habitación de la casa.

Ya sea en el dormitorio, recibidor o despacho, esta cómoda combina especialmente bien en aquellas casas luminosas, modernas o con estilo rústico.

Sus medidas (80 cm de ancho, 75,3 cm de alto y 33 cm de fondo) la convierten en un comodín que añadir en aquellas habitaciones donde no sobran los metros cuadrados.

Uno de los puntos fuertes de la cómoda es precisamente su capacidad. Sus tres cajones con guías metálicas de deslizamiento suave y tiradores de aluminio son capaces de soportar hasta 5 kg por cajón y 14 kg en la superficie superior, ideal para organizar ropa, documentos o servir de punto de apoyo decorativo.

El acabado en resina de melamina le aporta la resistencia que necesita para el uso diario. Ya que es impenetrable a los arañazos y se limpia en un segundo con un paño húmedo.

Es decir, es uno de esos muebles que prometen estar en tu casa decenas de años.

Con un peso total de 21,8 kg permite transportarla fácilmente a otras estancias de la casa con el esfuerzo de dos personas.

Así es la cómoda Lidl

Comentarios

Viendo sus características, no extraña que el 84% de los compradores le dé su visto bueno.

De hecho, su éxito y confianza pueden deducirse gracias a las reseñas del producto. Esta cómoda cuenta con nada menos que un 4.3 sobre 5 de valoración en más de 40 comentarios de antiguos clientes.

"Muy buena calidad, es monísima. Mejor de lo q esperaba", comenta una clienta, mientras otro remarca su buena calidad-precio: "Una cómoda que ofrece una buena relación calidad-precio y un amplio espacio de almacenamiento".

En definitiva, un diseño impecable, precio imbatible y la bendición de casi nueve de cada diez clientes convierten este mueble en una de las opciones a tener en cuenta si estás pensando dar un nuevo aire a tu hogar.