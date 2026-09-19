Julita, durante la inauguración de la tienda en ZAragoza. E. E.

Julita inaugura su famosa tienda de tartas de queso con filas en Zaragoza: "¡Gracias por creer en mi proyecto!"

Zaragoza tiene desde este sábado una nueva tienda de tartas de queso. Y no es otra que las famosas 'Tartas de Julita', de la pastelera alicantina Julia Sala.

Ella misma ha querido dar las gracias a las decenas de personas que han hecho fila para probarlas por la "confianza" y por creer en el proyecto.

"Es la tienda número 21. Gracias a mi equipo, que ha hecho lo imposible para estar abriendo hoy y por solventar los mil impedimentos que no se ven", decía segundos antes de cortar la cinta.

Julita confía en que la ciudad reciba su tienda "con los brazos abiertos" y por lo visto en estos primeros minutos de vida, todo apunta a que será así.

El establecimiento está en el número 16 de la plaza de Los Sitios, uno de los puntos más emblemáticos y concurridos del Centro de la ciudad.

Sorpresas y promociones

El desembarco de la marca en Zaragoza ha estado lejos de ser una apertura convencional.

Uno de los principales reclamos para este sábado era la posibilidad de probar algunos de los sabores que ya se han convertido en reconocibles dentro de la carta, como Oreo, Cereales de Mercadona y Tostarica con Nocilla Blanca, que podrán disfrutarse desde 3,50 euros la porción.

Una promoción pensada para que el público zaragozano pueda acercarse por primera vez a algunas de las variedades más populares. Además, las 100 primeras personas que entren al establecimiento se llevarán una porción gratis.

La firma cuenta con más de un centenar de sabores que están en constante rotación, combinando recetas reconocibles, creaciones propias y ediciones limitadas que permiten renovar periódicamente la carta.

Todas las tartas se elaboran diariamente de manera artesanal, siguiendo la filosofía con la que nació el proyecto: recuperar el carácter de la repostería casera y trasladarlo a una propuesta capaz de evolucionar y conectar con los nuevos hábitos de consumo.

La experiencia de este sábado ha contado también con un componente artístico. La nueva tienda ha apostado por una obra perteneciente a la colección Miss Laura, una colaboración que forma parte de la identidad de Las Tartas de Julita.