Conchita, cocinera: "Para que la tortilla de patata quede sabrosa, hay que dejar que la patata se impregne bien con el huevo"

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Creo firmemente en que no hay discusión respecto a la tortilla de patata. Esta se hace con cebolla, y punto.

No lo digo yo, lo dice la abuela cocinera de Maximiliana.

Conchita tiene una amplia experiencia entre los fogones, y su opinión sienta cátedra.

Entre las diferentes recetas que comparte en el canal de Youtube de la empresa de su nieto, está la de la clásica tortilla de patata. Su desparpajo hace que seguir el paso a paso sea sencillo y entretenido.

Evidentemente no tenemos la maña ni la experiencia de la cocinera, pero si hacemos lo que nos dice, conseguiremos una tortilla bien sabrosa.

Tortilla de patata

Como ya sabemos, la receta solo necesita patatas, cebolla y huevos.

"Yo suelo poner un huevo por patata", explica Conchita. A partir de ahí, aceite de oliva, sal y paciencia.

"Hacer una tortilla de patata no tiene demasiado misterio", pero conseguir ese sabor y textura que recuerdan a las de madres y abuelas es otra historia.

"Ninguna como esa, pero esta os va a hacer vuestro papel", bromea.

Lo primero es pelar y cortar las patatas. Conchita lo hace con una navaja. Después, añade sal y las lleva a una sartén con aceite caliente.

Comienza con el fuego fuerte y mueve bien las patatas para que se impregnen.

Después baja la intensidad, tapa la sartén y deja que se hagan poco a poco. "En 15 o 20 minutos, con tres ojeadas que hemos echado, la patatica está hecha", explica.

Cuando la patata está tierna, añade la cebolla ya pochada y mezcla todo con los huevos batidos.

"Hay que mezclarlo bien porque así va tomando el huevo el sabor de la patata y la patata el sabor del huevo, porque para eso es tortilla de patata", señala.

Su otro truco está en la sartén.

Para conseguir una tortilla más alta, utiliza una de menor tamaño y reparte un poco de aceite por las paredes. Después vierte la mezcla, mueve la sartén durante los primeros minutos y baja el fuego para que vaya cuajando sin quemarse.

Llega entonces delicado momento de darle la vuelta.

Como en todo en esta vida, hay que hacerlo con decisión.

Conchita lo hace sin demasiadas complicaciones, el título de la experiencia es lo que tiene.

Un pequeño meneo para colocarla, unos minutos más y la tortilla está lista.

"¡Va, qué tortillica!", celebra Conchita antes de lanzar su pregunta definitiva: "¿A que lo del supermercado ya no es igual?".

Receta paso a paso

Seguir la receta con el vídeo de YouTube es bastante sencillo, pero por si alguno prefiere los pasos más detallados aquí facilitamos la receta de tortilla de patata de Conchita: