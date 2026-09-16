El refugio favorito de los argentinos: "España es increíble, pero si extrañas los sabores de casa tienes que venir"

Cuando vives lejos de tu ciudad o de tu país, una de las cosas que más se echan de menos es la familia. Pero también la comida, esos sabores de casa que, por mucho tiempo que pase, cuesta reemplazar.

Rodrigo es un argentino afincado en Zaragoza que ha encontrado en la capital aragonesa un rincón donde volver a disfrutar de los sabores de su país.

Se trata de Il Carrettino, una heladería italo-argentina situada en el barrio de Las Fuentes.

"Encontramos un sitio en Zaragoza que nos hace sentir de vuelta en Argentina", reconoce el joven en sus redes sociales. "Hace nueve meses que estamos acá en España y hay algo que no pudimos reemplazar: los sabores de Argentina", dice mientras pasea junto a su pareja.

El creador de contenido destaca especialmente la oferta dulce. "La verdad es que España tiene cosas increíbles, pero en lo dulce Argentina gana por goleada", asegura.

Hace unos días, explica, unos jóvenes que regentan la heladería se pusieron en contacto con ellos para invitarles a conocer el establecimiento.

"Cuando llegamos estaba lleno y, al entrar, nos dimos cuenta del porqué", relata Rodrigo. La variedad de sabores y el aspecto de los helados son dos de los atractivos del local.

Heladería il carrettino, Zaragoza. Instagram

En Il Carrettino, además, apuestan por una elaboración artesanal que requiere tiempo.

Las mezclas se pasteurizan, se maduran y se mantecan lentamente para conseguir una textura cremosa y un sabor equilibrado.

Durante su visita, ella pidió un batido gigante de Oreo y Rodrigo, cómo no, optó por uno de los clásicos argentinos: el dulce de leche.

"La verdad que son una masa, son los mejores helados italo-argentinos que he probado acá", sentencia.

La carta no se limita a los helados. El establecimiento también ofrece batidos, granizados, horchata natural, leche merengada y clásicos como el banana split, uno de los favoritos para compartir en familia.

Otro de los aspectos que destaca Rodrigo es la variedad de opciones para distintos tipos de clientes. La gran mayoría de los helados son sin gluten y también cuentan con diferentes sabores veganos, sin lactosa y sin azúcar.

"Así que si sos argentino y extrañás los sabores, vayan allí, chicos, porque están espectaculares", recomienda.

La opinión positiva no es solo del creador de contenido. Las reseñas que se leen en Google también lo valoran muy bien.

"Nos cruzamos la ciudad para probar estos helados y volveremos a hacerlo para probar más sabores y sus batidos, que tenían buenísima pinta.", escribió Carmen en una de las reseñas.

Muchos coinciden en que son "espectaculares" y que hay una "gran variedad de sabores".

"Helados artesanos buenísimos y a buen precio. El de pistacho es espectacular, y hay mezclas muy curiosas", opinó María el pasado mes de julio.