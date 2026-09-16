El mercadillo vintage ideal para visitar este domingo: puestos artesanales, talleres, música en directo y baile

Los domingos son para descansar y hacer algún plan alternativo.

Si no trabajas en hostelería, este día de la semana hay que aprovechar para pasar tiempo de calidad con los tuyos. Dar un paseo o ir a un mercadillo son planes ideales.

Este domingo 20 de septiembre vuelve el Mercado de las Armas, así que los zaragozanos lo tenemos fácil.

De 11.00 a 14.00, la plaza del barrio de San Pablo, se llenará de puestos con ropa, objetos de decoración, juegos, talleres, complementos y piezas artesanales.

La cita reunirá propuestas muy diferentes.

Entre los puestos confirmados estará Frisky Flame, con velas y wax melts elaborados a mano y diferentes aromas; y El Baúl de Chema, donde se podrán encontrar juegos, peluches, figuras, cartas, cómics y otros objetos.

También participará Kashmir Vintage, que llevará una selección de ropa vintage de las décadas de los 90 y los 2000, además de bolsos con inspiración retro. Una propuesta especialmente pensada para quienes buscan prendas y accesorios con estética de otras épocas.

Otro de los puestos será M Tuent · Diseño & Vintage, especializado en bisutería de autor realizada artesanalmente con materiales vintage procedentes de diferentes partes del mundo.

Su propuesta se completa con una selección de complementos y, especialmente, con sombreros antiguos y chisteras de principios del siglo XX, algunas de las piezas más singulares que podrán encontrarse durante la jornada.

El mercadillo no estará dirigido únicamente a los adultos.

La programación incluye también talleres y cuentacuentos infantiles, con actividades pensadas para que los más pequeños puedan disfrutar de la mañana mientras las familias recorren los diferentes puestos.

Clase de baile

A la programación se suma además una propuesta para los amantes del baile.

Swing and Co estará en el Mercado de Las Armas junto a BloggersZgz para ofrecer una mañana dedicada al Lindy Hop, uno de los estilos vinculados a la música swing.

La actividad tendrá lugar de 12.30 a 14.00 horas y comenzará con una clase gratuita de iniciación, pensada incluso para quienes nunca hayan bailado Lindy Hop.

Después habrá baile social para poner en práctica lo aprendido y compartir pista con otros participantes.

No será necesario tener experiencia ni acudir acompañado, pues se puede participar sin saber bailar y no hace falta llevar pareja. La actividad será completamente gratuita.

El Mercado de Las Armas supone un plan perfecto para este domingo. Pasar una mañana de compras con propuestas para niños y una actividad de baile abierta a todos. ¿Qué más se puede pedir?