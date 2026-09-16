Isidro, dueño de una panadería aragonesa con el segundo mejor pan de España: "Es una alegría, lo llevamos haciendo 20 años"

El segundo mejor pan del país está en Aragón. La panadería Tolosana ha conseguido el segundo puesto en el certamen 50 Panader@s TOP de España 2026.

El Pan Almud, una hogaza que la firma elabora desde hace 20 años, ha sido el gran protagonista de este triunfo.

El certamen tuvo lugar en Bilbao los días 13 y 14 de septiembre, donde los finalistas tuvieron que reproducir sus panes en directo delante de un jurado experto.

Isidro Tolosana, propietario de la panadería Tolosana, recibe este reconocimiento con ilusión: "Ha sido una satisfacción bastante grande este premio al hacerlo fuera de casa y delante de personas que te están mirando con lupa. Recibir este premio supone una enorme alegría para toda la familia y para el equipo".

Además, el dueño nos confiesa que estos reconocimientos que están recibiendo a lo largo de estos últimos años ratifican el éxito de sus productos: "Son reconocimientos que significa sembrar lo cosechado, con nuestra familia, somos la cuarta generación. Es el reconocimiento con un pan que llevamos 20 años haciendo".

Este premio supondrá para Pastelería Tolosana cuadruplicar sus ventas, no solo del pan premiado, sino también de otros muchos productos del establecimiento, y una gran repercusión.

"Somos conscientes de que la demanda respecto a este pan subirá en los próximos meses, ahora es el pan que más vendemos a diario. Con la palmera nos pasó y en los primeros meses siempre los clientes quieren probarlos si no lo han probado", ha destacado Isidro.

El pan estrella de Tolosana

El pan Almud se ha convertido en una de las referencias principales en la capital aragonesa. Se trata de una hogaza de corteza gruesa y crujiente y miga alveolada, húmeda y brillante.

Su receta refleja una forma de entender el oficio basada en el tiempo, el respeto por las fermentaciones y el cuidado de cada fase del proceso.

“El Pan Almud lleva 20 años acompañando a nuestros clientes y este premio confirma que seguir apostando por el oficio, el tiempo y la calidad merece la pena. También es una forma de llevar el nombre de Almudévar y de Aragón a lo más alto de la panadería española", ha señalado Isidro Tolosana.

Otros reconocimientos

A lo largo de los años, Tolosana ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos: