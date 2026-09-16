La gran fiesta de este pueblo de Zaragoza: Fangoria, orquestas y más de 60 actividades hasta el 20 de septiembre

Fangoria, durante su actuación en 'La casa de la música'. RTVE RTVE

La Plaza del Ayuntamiento ha acogido el tradicional chupinazo que da inicio a las Fiestas de “La Santa” 2026, este año a cargo de la asociación “La Dona”, con la charanga Los Metralletas animando el posterior pasacalles hasta la Fiesta de la Espuma en el colegio María Quintana.

La asociación “La Dona” ha vivido este chupinazo como un momento especialmente significativo, al coincidir con su 40 aniversario.

Desde la entidad han querido agradecer a todas las mujeres que, durante estas cuatro décadas, han formado parte de la asociación y han contribuido a mantenerla activa, así como al Ayuntamiento por confiar en ellas para dar inicio a las fiestas de “La Santa” 2026.

Fiestas de 'La Santa' 2026. Ayuntamiento de Mequinenza

Tras el Chupinazo, el pasacalles ha recorrido las calles para acompañar a peñistas, vecinos y visitantes hasta la Fiesta de la Espuma, preludio de una programación variada pensada para todas las edades.

Del 16 al 20 de septiembre, la música será protagonista con las orquestas Junior's, Nueva Alaska, Melodía, Welcome Band y Banda Sonora, el gran concierto de Fangoria el viernes 18, con entradas a 22 euros online y 25 euros en taquilla, y el concierto de Buxxi.

En total, son más de 60 actividades programadas, entre las que también se incluyen citas emblemáticas como la celebración del día de la Patrona, Santa Agatoclia.

Desde el Ayuntamiento se ha querido poner en valor el trabajo de asociaciones, peñas y voluntarios, sin cuya implicación estas fiestas no serían posibles.

Fiestas de 'La Santa' 2026. Ayuntamiento de Mequinenza

Su dedicación, se ha destacado, mantiene viva la esencia de La Santa y hace de este pueblo un lugar que sabe celebrar unido.

Entre música, tradición y encuentros con los de siempre, el municipio afronta cinco días para disfrutar de las fiestas de La Santa 2026 con la ilusión intacta.