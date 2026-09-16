Entró en vigor: "Está prohibido dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de 3 días"

La entrada en vigor de la actual Ley de Bienestar Animal trajo consigo importantes cambios a la hora de tratar con nuestras mascotas.

Algunas de las medidas más sonadas tienen que ver con el fin de la comercialización y exposición de perros, gatos y hurones en escaparates y tiendas de animales, el adiós a la cría particular en casa o el curso obligatorio para dueños de perros.

Sin embargo, muchas de ellas todavía siguen siendo grandes desconocidas en los hogares españoles.

Ejemplo de ello es la prohibición "expresa" de "dejar sin supervisión a cualquier animal de compañía durante más de tres días consecutivos", establece el art. 27 de la Ley de Bienestar Animal.

En otras palabras, no puedes dejar a tu animal de compañía (principalmente perros, gatos o hurones), más de 3 días solo en casa.

Además hay una excepción importante que deben cumplir todos los dueños de perros. Debido a las altas necesidades de socialización que tienen estos animales, "este plazo no podrá ser superior a veinticuatro horas consecutivas", añade la norma.

En este sentido, no más de un día hace falta para poder enfrentar serias consecuencias legales.

¿Qué se entiende como "supervisión"?

Con estos plazos, la ley lo que pretende es erradicar el aislamiento prolongado del animal, que está considerado una forma de maltrato pasivo.

Más allá de dejar a la mascota bien provista de comida y agua, "supervisar" significa que debe estar una persona física como encargada de atender al animal.

Esta situación suele darse en vacaciones. Por ello, es fundamental dejar a la mascota al cuidado de un familiar que la visite de forma periódica o, en su defecto, alojarla temporalmente en el hogar de una persona de confianza.

Por otro lado, siempre se puede optar por contratar a un cuidador o dejar el animal en una residencia canina.

Multas

Cualquier vecino puede ponerse en contacto con las autoridades, informando sobre la situación de tu mascota.

Es justo ahí donde la cosa puede torcerse, pudiendo considerarse como una infracción leve según la Ley de Bienestar Animal.

Este tipo de sanciones llevan aparejadas multas que van desde los 500 hasta los 10.000 euros.

Eso sí, si se considera que este 'mini' abandono ha causado "daño o sufrimiento al animal" se puede atribuir una infracción grave, con multas que van de los 10.001 hasta los 50.000 euros, según marca el art. 75 de la normativa.

En definitiva, si tienes pensado hacer una escapada dejando sola a tu mascota, ya lo dice el refrán... "mejor prevenir que curar".