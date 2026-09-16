Alejandro Moda presenta junto a Casademont Zaragoza el vestuario oficial para la temporada 2026-27

La propuesta combina prendas deportivas y formales en tonos blanco, granate y gris para los jugadores y el equipo técnico.

Alejandro Moda y Casademont Zaragoza han presentado en la Plaza de España el vestuario oficial de la temporada 2026-27, una nueva propuesta que acompañará al conjunto rojillo en sus desplazamientos y compromisos oficiales fuera de la pista.

La presentación ha contado con la presencia de la plantilla y del entrenador Gonzalo García de Vitoria que posaron junto a Vanessa Til y Álvaro Buisán, de Alejandro Moda, en una jornada que sirvió para mostrar públicamente por primera vez la nueva imagen del equipo fuera de la cancha.

Una imagen renovada para la temporada 2026-27

Para esta temporada, Alejandro Moda ha apostado por una propuesta contemporánea, funcional y versátil, pensada para combinar la comodidad que necesitan los jugadores durante sus desplazamientos con una imagen cuidada y representativa del club.

El vestuario de los jugadores está compuesto por camisa blanca, jersey granate de punto estructurado, pantalón chino gris elástico, cinturón trenzado en tonos grises, zapatillas negras y parka técnica negra con tejido acolchado. Una combinación en la que los tonos granate y gris adquieren especial protagonismo y que busca transmitir una imagen actual, elegante y fácilmente reconocible, sin renunciar a la funcionalidad necesaria para el día a día de un equipo profesional.

El cuerpo técnico contará con una propuesta de carácter más formal, formada por traje gris, camisa blanca y corbata granate, manteniendo la vinculación cromática con la identidad de Casademont Zaragoza y aportando una imagen elegante para los días de partido y los compromisos institucionales.

Las firmas Yoshino Yawata y Munich vuelven a formar parte del vestuario oficial, dando continuidad a una colaboración que combina la experiencia de Alejandro Moda en moda masculina con la identidad de uno de los principales referentes deportivos de Zaragoza.

Una temporada especialmente simbólica

La presentación del nuevo vestuario adquiere este año un significado especial, ya que Casademont Zaragoza celebra su 25º aniversario.

El nuevo conjunto acompañará al club durante una temporada marcada por la celebración de sus 25 años de historia, convirtiendo esta colaboración entre Alejandro Moda y Casademont Zaragoza en una forma de unir moda, deporte y ciudad.

Para Alejandro Moda, vestir al equipo supone continuar reforzando una relación construida sobre valores compartidos como el compromiso, la identidad zaragozana, el esfuerzo y la búsqueda de la excelencia.

Con esta presentación en uno de los espacios más representativos de la ciudad, ambas entidades dan el pistoletazo de salida a una nueva temporada en la que la elegancia y el estilo de Alejandro Moda volverán a acompañar a Casademont Zaragoza dentro y fuera de la pista.