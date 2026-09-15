Abre un nuevo negocio en uno de los locales más exclusivos del centro de Zaragoza: "Estaremos listos a partir del 8 de octubre"

Local ubicado en la esquina de calle Alfonso I y el Coso, donde abrirá la nueva tienda de vapers. E.E Zaragoza

Un nuevo negocio abrirá sus puertas en calle Alfonso I, una de las vías más cotizadas de la ciudad.

Hace tan solo unos meses que se quedó vacío el local donde se encontraba la tienda de caramelos Captain Candy Shop, justo en la esquina con el Coso. Pero no ha pasado ni medio año que ya tiene nuevos inquilinos.

En esta ocasión, la temática del establecimiento dará un giro de 180 grados, dejando atrás las golosinas.

Y es que, según ha podido confirmar este diario, el local se convertirá ahora en una tienda de vapers. En ella se podrá encontrar diferentes productos para el cigarrillo electrónico, así como distintos modelos para vapear.

Su inauguración está casi a la vuelta de la esquina. De hecho, las mismas fuentes aseguran que la apertura se llevará a cabo a partir del 8 de octubre.

Día arriba, día abajo, lo que es seguro es que los nuevos propietarios quieren estrenar el nuevo local antes de las Fiestas del Pilar.

Ferrara

No es el único local que cambia de manos.

La popular heladería italiana Ferrara, con más de 30 años de historia en la ciudad, dirá adiós a la calle Alfonso. Según un anuncio de idealista, el local ya está disponible para su traspaso por 180.000 euros.

Un movimiento que llega pocos meses después de que el negocio se expandiera hasta el barrio del Actur, en la calle de Ildefonso Manuel Gil.

El local en venta se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de la ciudad. "Su excelente ubicación, a escasos metros de la Basílica del Pilar, garantiza un flujo constante de turistas y público local, convirtiéndola en una oportunidad excepcional para continuar con la actividad o desarrollar un nuevo concepto de restauración compatible con el local", se vende en el anuncio de Idealista.

Cuenta con una superficie total de 163 metros cuadrados distribuidos en dos pisos. La planta calle, con "una amplia zona de atención al público", cuenta con 65 metros cuadrados, mientras que la entreplanta son 98 metros cuadrados "ideales para zona de elaboración, almacén u oficina".

El precio de venta es de 180.000 euros, incluyendo toda la maquinaria y el mobiliario.

Eso sí, completamente vaciado, la cifra disminuye hasta los 120.000 euros.

También se ofrece la opción de arrendamiento, aunque con la condición de que el contrato tenga 14 años de duración "ofreciendo estabilidad y continuidad para el negocio".