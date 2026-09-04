Aarón Palacio y Víctor Hernández cierran la puerta grande de Ejea de los Caballeros en otra tarde de triunfo

Los toreros, este viernes, saliendo a hombros. E. E.

Bajo el calor se celebró una tarde marcada por el triunfo de Aarón Palacio y Víctor Hernández, quienes salieron por la puerta grande tras sumar entre ambos siete orejas y un rabo.

Castella, por otro lado, tuvo que lidiar con el peor lote, siendo silenciado en el primero y paseando una oreja con el cuarto.

Aarón Palacio protagonizó una actuación de gran nivel.

En el tercero, un ejemplar de Torrealta, inició la faena dejando claro lo que estaba por venir, con ese toreo templado y pausado, concediendo espacio al animal mientras poco a poco le ganaba terreno.

En el sexto, de Fuente Ymbro, volvió a demostrar su capacidad al recibirlo con el capote y llevarlo hasta los medios.

Aunque resultó complicado de colocar en el caballo, el maño supo entenderlo. El toro mantuvo un ritmo constante durante toda la lidia, sin ir ni a más ni a menos, permitiendo al torero resolver con solvencia cada ramillete.

Víctor Hernández tampoco se quedó atrás y firmó dos actuaciones de gran importancia.

Con el segundo destacó desde su salida, provocando incluso que el quite pusiera a los tendidos en pie.

Ya con la muleta, comenzó con mucha templanza y conectó rápidamente con el público. Aunque el animal perdió las manos en alguna ocasión, el diestro no dudó en meterse en sus terrenos, llegando a sufrir dos sustos.

En el quinto llegó la consagración de su tarde, un toro que acudió al peto con decisión. Durante la faena, el madrileño volvió a arrimarse y lo cuajó por ambos pitones, añadiendo desplantes que encendieron aún más a los tendidos. El cierre por derechazos terminó de calentar el ambiente y la actuación fue premiada con dos orejas.

Castella tuvo que hacer frente a un lote con muchas menos posibilidades, pero consiguió extraer lo poco que ofrecía.

El primero salió parado, y aunque el francés logró recibirlo con el capote, la faena no tuvo lucimiento.

En el cuarto sufrió un susto durante el quite por chicuelinas y comenzó su labor en tablas. Castella consiguió aprovechar lo poco que tuvo el animal y finalmente cortó una oreja.

Ficha del festejo:

Ejea de los Caballeros. Tercera de abono.

Toros de Torrealta y Fuente Ymbro.

CASTELLA: silencio y oreja.

VÍCTOR HERNÁNDEZ: oreja y dos orejas.

AARÓN PALACIO: dos orejas y rabo y dos orejas.