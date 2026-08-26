Pica-Pica presenta Operación Halloween.

Pica-Pica presenta "Operación Halloween". Cedida

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El Zity suma a su programación "Pica Pica" con su nuevo espectáculo infantil "Pica Pica Operación Halloween"

Los más pequeños de la casa podrán disfrutar del show el sábado 10 de octubre a las 17.00 horas.

Zaragoza
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Con las Fiestas del Pilar cada vez más cerca, el Zity continúa ampliando su cartel de espectáculos. En esta ocasión, el turno es para el público familiar: "Pica Pica" aterriza en Zaragoza con su nuevo show, "Pica Pica Operación Halloween".

El popular grupo subirá al escenario del Zity el sábado 10 de octubre a las 17.00 horas, en una cita pensada para que toda la familia cante, baile y se lo pase en grande al ritmo de sus canciones más pegadizas.

Las entradas ya están disponibles a 15 euros a través de la web espaciozity.es.

Formado por Belén, Nacho y Emi, Pica Pica presenta un espectáculo musical interactivo en el que la diversión y el miedo se combinan para arrancar risas y cantos tanto a niños como a mayores.

Junto al repertorio más terrorífico del grupo, no faltarán algunos de sus grandes clásicos para seguir bailando sin parar: Los Esqueletos, El Vampiro Negro, El Baile De La Fruta o La Mané.

El espectáculo será apto para todos los públicos, con canciones que se quedan en la cabeza y nuevas historias que harán las delicias por igual de pequeños y adultos.

Con esta incorporación, el Zity refuerza su apuesta por convertirse en un festival para todas las edades.

Su programación combina grandes nombres de la música nacional e internacional —Viva Suecia, Love of Lesbian, Taburete, Álvaro de Luna, Ana Mena, Omar Courtz, Myke Towers o Saiko— con propuestas familiares como la de Pica Pica, que promete convertirse en una experiencia inolvidable para los más pequeños.