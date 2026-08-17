El restaurante en el que comer carne o pescado a reventar: "Impresionante la variedad de menús y el servicio es rápido"

Un palto de carne con patatas del asador Guetaria. Reseñas Google

Quedar a comer con la familia puede ser complicado. Primero hay que encontrar un sitio espacioso, y otro, que tenga variedad para todos los gustos.

El último al que fui con mis hermanos fue el Asador Guetaria, y todos salimos contentos y satisfechos.

En pleno centro de Zaragoza, en la calle Sta Joaquina de Vedruna, el restaurante apuesta por la cocina española y mediterránea, una atención rápida y unas raciones generosas.

El establecimiento ocupa un espacio amplio y de ambiente familiar. También dispone de terraza exterior.

Su ubicación lo convierte en una opción cómoda para una comida después de pasear por el centro o para quedar a comer con amigos y familia.

Asador Guetaria

En mi casa no somos muy sibaritas, pero nos gusta comer bien. Y salir todos satisfechos del mismo restaurante es un logro.

No obstante, esta buena impresión que tuvimos nosotros no es única. En las reseñas de Google aparecen, de forma recurrente, buenas referencias al tamaño del comedor, al ambiente acogedor y a la posibilidad de acudir en grupo.

Asador Guetaria, Zaragoza. Reseñas Google

La carta es extensa. Hay entrantes, tapas, arroces, pescados y carnes. Desde el entrecot, el cachopo, la carrillera hasta el bacalao ajoarriero y la dorada al orio con trigueros.

El restaurante cuenta, además, con menús para grupos de 16 o más comensales, previa reserva.

Las carnes tienen un papel destacado. Pero Guetaria no se limita al concepto de asador. En su propuesta conviven el chuletón y otros cortes de carne con pescados, arroces, migas o platos de cuchara.

Entre las recomendaciones que aparecen en las reseñas se repiten especialmente el cachopo, los arroces y las migas.

El menú del día es otro de sus pilares. Las reseñas recientes valoran su variedad, las cantidades y una relación calidad-precio que varios clientes consideran ajustada.

En comentarios publicados durante los últimos meses también se destaca la rapidez del servicio.

Hay quien menciona un ambiente algo ruidoso cuando el comedor está lleno, algo habitual en un restaurante con capacidad para grupos.

La mayoría de las reseñas recientes son positivas, especialmente en Google, donde se repiten los comentarios favorables sobre el trato y la comida. Con una puntuación de 4,3 sobre 5.

Sin embargo, más allá de las puntuaciones, hay una idea clara: Guetaria funciona especialmente bien cuando se busca cocina tradicional, variedad y una mesa para compartir.

No pretende jugar en el terreno de la gastronomía de autor. Su propuesta va por otro camino pues propone de una cocina reconocible, raciones generosas y un servicio que busca mantener un ritmo ágil incluso cuando el comedor se llena.

Una opción a tener en el radar para quienes prefieren los restaurantes sin artificios.

Tanto si buscas carne como pescado, este asador es una opción ideal para ir a comer cualquier día sin necesidad de ninguna excusa.