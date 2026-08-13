Llega a Jysk la cómoda de 6 cajones más elegante, versátil y barata: está disponible por 100 euros y en color blanco

Sustituir un mueble es quizá una de las remodelaciones de interior que más impacto visual tiene en un cuarto.

Y es que, más allá de pintar, tirar tabiques o intentar dar un giro de 180 grados a tu decoración, cambiar ese mobiliario que lleva cumpliendo su función en casa desde tiempos inmemoriales no solo se notará, sino que le dará un brillo renovado y luminoso.

Más aún si se opta por cómodas como la de la marca Tange de Jysk, un mueble que ya se ha ganado la popularidad de la clientela obteniendo más de 170 reseñas.

No solo es atractivo por su precio, estando disponible por 100 euros, sino por su capacidad, ya que cuenta con nada menos que seis cajones.

Cómoda Tange por 100 euros. Jysk.

Así es la cómoda de Jysk

Disponible únicamente en blanco, esta cómoda encaja especialmente bien en estancias luminosas y decoradas con tonos claros, donde aporta una estética limpia y fácil de combinar.

Su diseño apuesta por la sencillez sin renunciar a la capacidad.

La clave, en este aspecto, está en sus seis cajones, repartidos en dos columnas de tres contando con espacio suficiente para guardar desde ropa y mantas voluminosas hasta consolas, material escolar u otros objetos de mayor peso.

En lo que a materiales se refiere, el mueble está fabricado principalmente con tablero de fibra de alta densidad, melamina y aglomerado. Además, los cajones incorporan un freno automático y un tope de seguridad que evita que puedan extraerse accidentalmente, dos detalles que suman comodidad al uso diario.

Con 153 centímetros de ancho, 72 de alto, 40 de fondo y un peso total de 49 kilos, ofrece una presencia considerable sin resultar excesivamente profunda.

Como mencionaba anteriormente, su acogida online también es otro de sus puntos a favor, superando las 170 reseñas con una valoración media de 4,1 sobre 5.

Entre las opiniones predominan las valoraciones positivas. Oscar, por ejemplo, destaca que "las instrucciones son claras, las piezas están marcadas para facilitar el montaje y que los seis cajones se abren y cierran correctamente".

Así es el mueble. Jysk.

Expuesta en más de 90 tiendas

Otra de las principales ventajas de esta cómoda está precisamente en la confianza que genera la cadena danesa y en la variedad de opciones de compra que ofrece la misma.

Aunque la opción más recomendable es acudir a una tienda física para comprobar el producto de primera mano, Jysk permite hacerlo en más de 90 establecimientos en España donde está expuesto.

También es posible comprar online y elegir la recogida en tienda, con un plazo de entre 4 y 8 días laborables. En caso de optar por el envío a domicilio, este conlleva un suplemento que dependerá del tamaño del paquete.

Otra alternativa es el servicio 'Click and Collect', que permite realizar la compra online y tener el pedido preparado para recogerlo en la tienda más cercana en un plazo de 30 minutos desde la compra.

En cuanto a las devoluciones, Jysk destaca frente a sus competidores por ofrecer un plazo ilimitado, siempre que el producto se encuentre en perfectas condiciones y se presente el ticket de compra.