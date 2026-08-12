El pueblo medieval que es ideal para ver el eclipse este 12 de agosto: se accede cruzando un puente de piedra del s. XIV

El pueblo de Valderrobres, en la comarca del Matarraña. Recursos E.E.

Toda la atención está puesta en las 20:30 horas de este 12 de agosto, cuando tendrá lugar el esperado eclipse solar.

Los desplazamientos por carretera para disfrutar del fenómeno se cuentan por miles. No obstante, como advierte el refrán, 'nunca es tarde si la dicha es buena'.

Y es que aprovechar este acontecimiento para improvisar una escapada relámpago de verano no puede ser sinónimo de una mala idea. Mucho menos si el destino es un pueblo como Valderrobres, la capital de la conocida como 'Toscana Aragonesa', en Teruel.

Considerado uno de los municipios más bonitos de España, Valderrobres combina arquitectura medieval, callejuelas con encanto y, además, una ubicación privilegiada para contemplar el eclipse.

Valderrobres. Patrimonio Cultural Aragón

Tanto es así, que la propia revista National Geographic le dedicó un reportaje exclusivo otorgándole el mérito de ser el pueblo más atractivo para ver el eclipse.

La localización estrella para verlo será en la misma plaza de toros de la localidad, la cual albergará de las 18:00 a las 23:00 horas toda una fiesta que contará con food trucks, deejay y barra. Todo ello por un precio unitario de 3 euros.

Además, incluye gafas homologadas para la observación del eclipse. Eso sí, el aforo es limitado y conviene llamar al Ayuntamiento de Valderrobres y preguntar por la disponibilidad de la plaza.

Otros puntos destacados para ver el eclipse, según informan desde el portal de la Comarca del Matarraña, son un punto de observación combinada que recorre el Torreón Valentinet y Cámara Oscura, el Patio de Armas, galerías y alamedas del castillo, así como el interior de la Iglesia.

También previo pago de 10 euros, siendo conveniente consultar su disponibilidad antes de hacer cualquier desplazamiento.

Cartel de puntos para ver el eclipse. Ayto y Comarca del Matarraña.

Las horas clave para el eclipse en Valderrobres

En este municipio turolense toda la atención comenzará a partir de las 19:36 de la tarde, la hora de comienzo del eclipse solar.

La totalidad tendrá lugar en la franja horaria de dos minutos entre las 20:29 y las 20:31, alcanzando su momento máximo a las 20:30 horas de la tarde, cuando el sol quedará completamente oculto durante aproximadamente 1 minuto y 36 segundos.

Qué ver en Valderrobres

Pasado el eclipse, este encantador pueblo es uno de esos sitios que invitan a quedarse y pasearlo tranquilamente.

Nada más llegar, el puente de piedra del siglo XIV da la bienvenida al municipio y se convierte en uno de sus grandes símbolos. Al final del puente aparece el Portal de San Roque, uno de los siete portales de la antigua muralla que todavía se conservan y la principal entrada al casco histórico.

Es precisamente en el Casco Antiguo donde Valderrobres muestra todo su esplendor. Sus callejuelas empedradas, casonas nobiliarias y antiguos portales, como el de Bergós, permiten descubrir a cada paso el pasado de la localidad.

Otro de los rincones imprescindibles es la Plaza de España, centro neurálgico del pueblo. Está rodeada de casas señoriales y presidida por el Ayuntamiento, un edificio renacentista declarado Bien de Interés Cultural.

También merece una visita la Iglesia de Santa María la Mayor, un templo gótico levantino aragonés construido entre los siglos XIV y XVI, así como el Castillo-Palacio de Valderrobres, una fortaleza medieval reconvertida en palacio episcopal y que actualmente alberga un museo.

Más allá de ser uno de los mejores puntos para disfrutar del eclipse y de una escapada, conviene destacar que, dentro de las previsiones que recomienda tanto el Gobierno de Aragón como el 112, hay que planificar cualquier desplazamiento con suficiente antelación, proteger la vista y respetar el entorno natural.