Finlandia da una lección a España: los padres trabajadores tienen un permiso de 160 días y más conciliación

España ha pisado el acelerador en los últimos años para mejorar la protección de los padres trabajadores.

El permiso por nacimiento y cuidado del menor ha pasado de las 16 semanas vigentes desde 2021 a un máximo de 19 semanas por progenitor. Lo que equivale a 133 días.

El cambio no es menor. El sistema actual contempla 17 semanas de permiso por nacimiento y cuidado, a las que se suman otras dos semanas retribuidas que pueden disfrutarse de forma flexible hasta que el hijo en cuestión cumpla ocho años.

Es un paso adelante para la conciliación y una respuesta a las exigencias de la normativa europea.

No obstante, basta con mirar al norte para comprobar que todavía hay países que nos adelantan por la derecha y sin intermitente, como suele decirse.

Finlandia, país perteneciente a la Unión Europea, ofrece a los padres trabajadores un permiso más extenso y, sobre todo, con mayores dosis de flexibilidad y conciliación.

Así funciona el sistema finlandés

La diferencia principal consiste en el permiso pagado de 160 días laborables que pueden disfrutar todos los padres trabajadores, con un reparto mucho más equilibrado del tiempo de cuidado entre madres y padres.

Cabe destacar que, además, el sistema nórdico no obliga a que ese reparto sea inamovible. Cada progenitor puede transferir al otro hasta 63 días de su cuota (algo más de dos meses), de modo que las familias tienen margen para adaptar el permiso a sus circunstancias y organizarse de acuerdo a la conciliación laboral y familiar.

En lo que respecta a las madres biológicas, además, cuentan con 40 días adicionales de permiso por embarazo, que pueden disfrutar antes del nacimiento. Un tiempo específico que se suma al permiso parental y amplía todavía más la protección durante esta etapa.

El modelo también contempla una excepción para las familias monoparentales.

En estos casos, el único progenitor disponible puede asumir los 320 días laborables (unos 13 meses) que corresponderían a ambos padres, según establece la institución de seguridad social finlandesa (Kela).

Y cuando se termina el permiso retribuido, Finlandia todavía guarda otra as bajo la manga. Hablamos del kodinhoitotuki, un subsidio que permite a los progenitores continuar cuidando a sus hijos en casa (siempre que no asista a una guardería) hasta que cumpla tres años.

En definitiva, España ha avanzado y ha puesto rumbo a una conciliación más real y prolongada, pero países como Finlandia demuestran que todavía queda mucho camino por recorrer en lo que a derechos parentales se refiere.