Puri, cocinera: "Para que el rebozado de los calamares quede ligero y crujiente no le pongas agua, añade coñac"

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Los calamares a la romana son uno de esos clásicos capaces de reunir a toda la familia alrededor de la mesa o a un buen grupo de amigos en la barra de un bar.

Puri, cocinera zaragozana detrás del canal de YouTube WillyviajeraPur, ha querido rendir homenaje a este plato con una elaboración en la que apuesta por la sencillez y por pequeños trucos para un rebozado ligero y crujiente.

"Hoy vamos a preparar unos calamares a la romana sensacionales", anuncia al comenzar el vídeo.

Los calamares

Aunque hoy los asociamos inmediatamente a la gastronomía española, lo cierto es que el origen de los calamares rebozados está ligado a la tradición mediterránea de freír pescados y mariscos.

En España la receta encontró un terreno perfecto y terminó convirtiéndose en una de las tapas más populares del país.

Si hay una ciudad donde los calamares alcanzan casi la categoría de emblema esa es Madrid. Resulta paradójico que una de las especialidades más famosas de una ciudad situada a cientos de kilómetros del mar sea precisamente un producto marino.

Sin embargo, el desarrollo de las comunicaciones durante el siglo XIX permitió que el pescado fresco llegara con rapidez a la capital, donde los calamares se popularizaron por su calidad y su precio.

Con el tiempo nacería el célebre bocadillo de calamares, hoy inseparable de una visita a la Plaza Mayor.

La receta admite distintas versiones según la zona de España.

En Andalucía, por ejemplo, es habitual encontrar el calamar simplemente enharinado antes de la fritura, mientras que los llamados calamares a la romana incorporan una masa elaborada con harina y un líquido con gas que aporta ligereza.

Hay quienes recurren a cerveza, otros prefieren agua con gas y tampoco faltan quienes utilizan sifón para conseguir un rebozado más aireado.

Propuesta de Puri

Precisamente esa es una de las propuestas de Puri. La cocinera apuesta por utilizar sifón muy frío, aunque recuerda que existen alternativas igual de válidas.

"También podéis utilizar cerveza, agua carbonatada o un poquitico de coñac", explica la cocinera al preparar la masa.

El coñac es un ingrediente que aporta un ligero matiz aromático y que se evapora durante la fritura.

Puri insiste además en que el éxito de la receta depende de cuidar aspectos que muchas veces pasan desapercibidos.

"Los vamos a secar muy bien", explica al referirse a las anillas de calamar antes de preparar el rebozado. También recomienda pasarlas previamente por harina para que la mezcla se adhiera mejor y recuerda que el aceite debe estar bien caliente para obtener un acabado dorado y crujiente sin que el rebozado absorba más grasa de la necesaria.

El resultado, asegura, merece la pena. "Mirad qué plato de calamares recién hechos, crujientes... una maravilla", afirma al presentar la receta terminada.

Y para servirlos, propone una elección que nunca falla: unas gotas de limón para quienes buscan un toque más fresco o una buena mayonesa para los más clásicos. "Si los queréis aderezar con un poquito de limón o con mayonesa, esto es espectacular", concluye.

Receta paso a paso