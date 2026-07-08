Nueva apertura en Zaragoza: una conocida pizzería abre su cuarto local en la ciudad en el barrio del Actur

Nuevo local de la pizzeria Leone en el Actur. E.E

La oferta gastronómica del Actur continúa creciendo. Después de que abriera sus puertas la cafetería Los Mayses, próximamente subirá la persiana una pizzería.

La cadena Leone Pizzería Tradizionale ultima la apertura de un nuevo establecimiento en este barrio zaragozano, en la avenida María Zambrano.

En el local ya luce la imagen corporativa de la marca y los carteles de "Próxima apertura" en la fachada.

Aunque se ha intentado contactar con la empresa para conocer la fecha prevista de inauguración y otros detalles del proyecto, por el momento no ha sido posible obtener respuesta.

Lo que sí parece confirmado es que Leone desembarcará en la margen izquierda de la ciudad con un nuevo restaurante, situado frente al centro comercial GranCasa, en la calle María Zambrano.

Con esta incorporación, la pizzería seguirá reforzando su presencia en Zaragoza, donde ya cuenta con establecimientos en el Casco Histórico, la plaza San Francisco y Puerto Venecia.

La apertura supondrá el cuarto restaurante de la marca en la capital aragonesa.

Leone ha basado su crecimiento en una propuesta de cocina italiana tradicional, con pizzas elaboradas en horno de leña, masas de larga fermentación entre 24 y 48 horas, e ingredientes importados de Italia, además de una carta que incluye antipasti, pastas y postres.

En los últimos años, la firma también ha logrado reconocimiento en el Campeonato de España de Pizzas, obteniendo en varias ediciones el galardón a la Mejor Pizza de Aragón, un impulso que ha acompañado su expansión por la ciudad.

Por ahora, la compañía no ha anunciado oficialmente cuándo abrirá las puertas del nuevo local del Actur, aunque la instalación de la fachada y la imagen comercial hace pensar que la inauguración podría producirse próximamente.