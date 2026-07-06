Mayden, cocinero: "Para la mejor crema de espárragos no uses patata, mezcla 1 bote, 1 diente de ajo y medio calabacín"

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Cuando las temperaturas se disparan, lo último que apetece es pasar tiempo entre fogones.

En verano lo que apetecen son recetas frescas, ligeras y rápidas. Especialmente aquellas que permiten comer de forma saludable sin complicarse la vida.

Las cremas frías, además de ser refrescantes, son una excelente alternativa para incorporar verduras a la dieta y mantenerse hidratado durante los meses de calor. Esta, a partir de 1 bote de espárragos es perfecta.

Quien también apuesta por este tipo de preparaciones es Rafael Mayden, más conocido en redes sociales como Mayden.

El creador de contenido, que alcanzó la popularidad con el canal de YouTube ExpCaseros y que en los últimos años ha orientado su trabajo hacia el fitness, la nutrición y los hábitos saludables, comparte habitualmente recetas sencillas pensadas para quienes buscan comer bien sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

Más que un cocinero, es un creador de contenido de vida saludable.

Una de sus últimas propuestas es esta crema fría de espárragos y frutos secos, una receta que apenas requiere unos minutos de preparación y que puede conservarse en la nevera durante varios días, convirtiéndose en una opción perfecta para tener siempre una comida saludable lista.

Receta paso a paso

Con un bote de espárragos y un par de ingredientes más, se consigue una crema saludable y deliciosa.