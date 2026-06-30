Nuevo supermercado de 247 m² en este barrio de Zaragoza: "Abrimos en un espacio emblemático"

bonÀrea Agrupa, el grupo agroalimentario líder con un modelo único en el mundo que permite una integración vertical completa sin intermediarios, impulsa su presencia en Aragón con la inauguración de dos nuevos establecimientos en Zaragoza y Rubielos de Mora (Teruel).

Esta doble apertura responde a la estrategia de la compañía de vertebrar el territorio, demostrando la flexibilidad de su modelo comercial para ofrecer soluciones eficientes tanto en grandes núcleos urbanos como en pequeñas zonas rurales.

El nuevo establecimiento en la ciudad de Zaragoza está ubicado en el barrio Oliver, concretamente en la calle Antonio Leyva, 58.

El proyecto destaca por la recuperación del espacio del antiguo Mercado Leyva, devolviendo la actividad comercial y la dinamización económica a un punto de encuentro vecinal muy popular y querido por los vecinos del Barrio Oliver.

Este local dispone de una superficie de venta de 247 m² y un catálogo de alrededor de 2.400 referencias. El horario comercial será idéntico al de la tienda de Teruel, abriendo de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y los domingos por la mañana de 9:00 a 14:00 horas.

En palabras de Jordi de Mingo, responsable de Expansión y Obras de tiendas de bonÀrea: "Abrimos en un espacio emblemático del barrio que recupera su actividad comercial para adaptarse a las necesidades actuales. Esta actuación supone no sólo la modernización de un punto histórico de la ciudad, sino también una apuesta firme por la dinamización del comercio de proximidad y el servicio de calidad a los vecinos."

Rubielos de Mora

La llegada de bonÀrea a Rubielos de Mora representa un hito en la política de expansión de la corporación en entornos rurales. Con apenas 600 habitantes, este municipio acoge desde hoy la tienda situada en la localidad con menor volumen de población de toda la red comercial del grupo en Aragón.

El objetivo de este centro es garantizar el servicio y asegurar el acceso a productos frescos y de calidad en núcleos que sufren la pérdida de servicios esenciales, evitando desplazamientos innecesarios a los vecinos.

El nuevo supermercado cuenta con una superficie de venta de 200 m², pone al alcance de los clientes un surtido de aproximadamente 1.900 referencias y dispone de una zona de aparcamiento propio para facilitar la compra a los habitantes de la zona.

Asimismo, la puesta en marcha de este establecimiento ha supuesto la creación de 5 puestos de trabajo locales y el debut de la marca en la comarca de Gúdar-Javalambre, donde ya suma 9 tiendas en la provincia de Teruel.

Jordi de Mingo, destaca que “esta apertura ejemplifica a la perfección nuestra filosofía de proximidad. Queremos demostrar que nuestro modelo de proximidad es viable en el entorno rural, garantizando a sus vecinos el mismo acceso a productos frescos, y al mismo precio, que en una gran capital”.

El centro operará en horario ininterrumpido de lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 horas, y los domingos y festivos de 9:00 a 14:00 horas.

Tanto en Rubielos de Mora como en Zaragoza, la compañía mantiene firme su política comercial de aplicar exactamente los mismos precios de venta en todos sus productos, independientemente de la ubicación geográfica o del tamaño de la población donde se sitúe la tienda.

Con estos dos nuevos centros, la compañía reafirma la viabilidad de su modelo integrado, capaz de contribuir de manera equitativa al desarrollo del territorio, tanto fortaleciendo el tejido comercial urbano como garantizando el abastecimiento en el medio rural.