Nueva apertura en este barrio de moda de Zaragoza: "Estamos contentos y con muchas ganas de empezar"

Zaragoza contará dentro de poco con una nueva cafetería al otro lado del puente.

El barrio del Actur será el escenario de la próxima apertura de Los Mayses, una de las pastelerías de referencia de la capital aragonesa, que continúa ampliando su presencia en la ciudad con un nuevo establecimiento.

Con esta incorporación, la firma contará con seis locales en Zaragoza: el obrador y tienda original de Miguel Servet y las cafeterías de Tomás Bretón, Fernando el Católico, Delicias, Don Jaime y, próximamente, el Actur.

La expansión de la marca se ha acelerado en los dos últimos años desde que Violeta Insa y su marido asumieron las riendas del negocio, impulsando un modelo que combina la tradición pastelera con el formato de cafetería.

La elección del Actur no ha sido casual. Según explica Violeta Insa, responsable de la empresa, el barrio llevaba tiempo entre sus objetivos. "El Actur es un barrio en el que siempre ha habido mucha vida. Hay mucha población y siempre nos había llamado la atención", ha comentado a El Español de Aragón.

Interior de la pastelería Los Mayses. E.E

Aunque el interés por implantarse en el distrito existía desde hacía tiempo, la decisión solo llegó cuando apareció el establecimiento adecuado.

"Nosotros siempre estamos fijándonos, sobre todo en locales que tengan mucha visibilidad, en avenidas. Nunca cogeríamos un local por cogerlo. Este surgió, lo vimos, nos lo comentaron y no quisimos perder la oportunidad. Se queda un poco pequeñito, pero no es fácil encontrar espacios que reúnan todas las características que cada empresa necesita", ha explicado.

Un crecimiento acelerado

La apertura del Actur supone un nuevo paso en una expansión poco habitual. En apenas dos años, Los Mayses ha inaugurado cinco cafeterías, consolidando un crecimiento que, según Violeta, ha llegado de forma natural.

"Nosotros nos dedicamos a la hostelería desde hace años y luego mi marido siempre se ha dedicado al mundo empresarial. Ha sido una cosa que ha llevado a la otra. Empezamos con un local, funcionó muy bien y luego nos fueron surgiendo oportunidades muy interesantes y hemos seguido adelante", ha explicado.

La responsable reconoce que cada inauguración sigue viviéndose con la misma ilusión. "Estamos preparando esta apertura con muchas ganas, con ilusión y también con expectación. Estamos contentos y con muchas ganas de empezar".

En un momento en el que el número de cafeterías no deja de crecer en Zaragoza, Los Mayses apuesta por mantener una propuesta reconocible basada en el producto y el servicio.

"Nosotros siempre seguimos la misma línea. Intentamos dar un buen servicio y ofrecer un producto de calidad, pero pensado para el día a día".

Por ello, la empresa ha optado por mantener una política de precios accesible, incluso en el café.

"No trabajamos un café de especialidad por una cuestión de precios para el cliente. Tenemos un café que perfectamente podría considerarse de especialidad, de alta gama, natural y procedente de Colombia, pero preferimos mantener unos precios asequibles para que cualquier persona pueda venir cualquier día".

Con esta nueva apertura, Los Mayses refuerza una expansión que ha convertido a la histórica pastelería en una de las cadenas de cafeterías de mayor crecimiento en Zaragoza, manteniendo como seña de identidad su obrador propio y una oferta basada en la repostería tradicional, los desayunos y las meriendas.