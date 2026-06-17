El pueblo español de 200 habitantes perfecto para una escapada: con una piscina natural de aguas cristalinas

Hace calor. En Zaragoza llegamos a los 32 grados a las 10 de la mañana, y claro todos andamos en la búsqueda de rincones con agua en los que darse un baño refrescante.

Las piscinas municipales son una gran opción, pero si queremos salir del ruido de la ciudad, Bierge es el destino perfecto.

El pequeño pueblo zaragozano está atravesado por el río Alcanadre, y cerca del municipio está el famoso 'Salto de Bierge' que produce una piscina natural ideal.

Bierge es una de las principales puertas de entrada a la Sierra y los Cañones de Guara, el espacio natural protegido más extenso de Aragón, un territorio de barrancos, cañones y paisajes espectaculares.

El municipio, de apenas 200 habitantes, alberga el Centro de Interpretación de Guara y conserva una iglesia parroquial del siglo XVI levantada sobre el antiguo emplazamiento del castillo.

El gran protagonista de la localidad es, sin duda, el famoso Salto de Bierge, una de las zonas de baño natural más populares de Aragón.

Durante el verano, el acceso está regulado y las entradas pueden adquirirse por internet. Además, quienes deseen completar la visita pueden recorrer la popular ruta senderista que conecta el salto con la Fuente de Tamara.

Salto de Bierge

Cuando el termómetro aprieta y el cuerpo pide agua fresca, pocos lugares resultan tan apetecibles como el Salto de Bierge.

Situado en pleno corazón del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara, este rincón oscense se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada refrescante en contacto con la naturaleza.

Salto de Bierge, en Huesca. Ayuntamiento Bierge

El atractivo del lugar es fácil de entender. Las aguas cristalinas del río Alcanadre forman una amplia zona de baño rodeada de vegetación, paredes rocosas y un paisaje que invita a desconectar del ritmo acelerado del día a día.

Aquí no hay piscinas artificiales ni grandes infraestructuras turísticas: el protagonismo lo tiene el entorno natural y la sensación de estar disfrutando de uno de esos rincones que todavía conservan buena parte de su autenticidad.

Eso sí, acceder al recinto tiene un pequeño coste.

Durante la temporada de baño es necesario reservar entrada y abonar 3 euros por persona, mientras que los menores de seis años entran gratis.

Varias personas en el Salto de Bierge. Turismo de Aragón

Una medida que puede sorprender a algunos visitantes, pero que tiene como objetivo controlar el aforo, preservar el espacio y garantizar servicios básicos como limpieza, vigilancia y aseos.

El aforo está limitado a 250 personas para evitar la masificación y favorecer una experiencia más agradable para todos.

¿Merece la pena pagar esos tres euricos? La mayoría de quienes lo visitan coinciden en que sí.

El precio resulta bastante razonable teniendo en cuenta la calidad del entorno y las medidas de conservación que permiten seguir disfrutando de este paraje sin que pierda su encanto.

Además, el acceso da derecho a permanecer durante toda la jornada, por lo que es posible pasar el día entero alternando baños, descanso bajo la sombra de los árboles y paseos junto al río.

Conviene tener en cuenta que para llegar a algunas de las zonas es necesario cruzar el río, por lo que no está de más llevar el equipaje bien protegido frente al agua, ropa cómoda y buen calzado.

A cambio, el visitante se encuentra con una experiencia diferente, auténtica y muy refrescante.