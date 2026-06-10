Ya está en vigor: los trabajadores con hijos menores a 12 años pueden "adaptar la duración de su jornada"

El 28,1% de los trabajadores de entre 18 y 64 años con hijos propios o de su pareja ha abandonado su empleo en algún momento para dedicarse a su cuidado, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Aunque muchos trabajadores por cuenta ajena solo contemplan recurrir a permisos como los de maternidad, paternidad o los vinculados a una hospitalización o urgencia familiar, la ley también permite solicitar cambios en sus condiciones laborales para facilitar el cuidado de hijos menores de 12 años.

Así lo refleja el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo que "las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo".

En otras palabras, los empleados con hijos menores de 12 años pueden pedir cambios de turnos, la alteración de los horarios o incluso pedir teletrabajo.

Eso sí, el estatuto también marca un límite claro, entendiendo que "dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa".

¿Quién puede solicitarlo?

Además, este derecho a solicitar adaptación de la jornada no se limita a los trabajadores con hijos menores de 12 años.

El estatuto también contempla este derecho para cuidar a tu pareja (siempre que se esté casado o sea pareja de hecho), familiares hasta segundo grado o personas dependientes que convivan con el trabajador.

¿Cómo solicitarlo?

Para solicitar una adaptación de jornada es necesario acreditar una necesidad real de conciliación entre la vida laboral y familiar o personal.

Además, la petición debe realizarse de forma formal ante la empresa, detallando los cambios solicitados en la jornada, el horario o la modalidad de trabajo.

Una vez presentada, ambas partes tienen la obligación de negociar de buena fe para tratar de alcanzar una solución favorable para ambos.

Es en este momento cuando el cronómetro de la empresa empieza a contar, restando 15 días para que comunique una respuesta.

Tras analizar la petición, la compañía puede aceptarla, proponer una alternativa que facilite la conciliación o rechazarla, aunque en este último caso deberá justificar su decisión con motivos objetivos.

Eso sí, cuando transcurren esos 15 días sin respuesta, la solicitud se considera aprobada automáticamente.

Además, en el caso de que no se llegue a ningún acuerdo, serán los tribunales los encargados de emitir un veredicto.

En definitiva, conocer este tipo de derechos laborales es vital para conciliar el trabajo y el cuidado de los hijos, reduciendo parte de la carga y el estrés que muchas familias afrontan en su día a día.