Concha (84), cocinera: "Las migas no se hacen con grasa de cordero; la jugosidad la pone añadir 1 cebolla y 1 patata"

"Con pan y vino se anda el camino, pero con estas migas mucho mejor", así comenzaba la explicación de su receta Conchita Polo, la abuela cocinera más famosa de Aragón.

Y es que, al fin y al cabo, pocas elaboraciones representan mejor la cocina casera y tradicional que unas buenas migas del pastor. Un plato humilde cargado de sabor que, en manos de una abuela, adquiere un resultado especial.

En este sentido, destaca una de las versiones de Conchita Polo, compartida en el canal de YouTube de Maximiliana (@maximilianaes), donde acumula miles de visitas.

La receta comienza el día anterior. Conchita aprovecha media barra de pan sobrante, la corta en pequeños trozos y la humedece con agua y sal. Después añade ajo picado y pimentón de la Vera antes de envolver todo en un paño limpio.

"Las migas se tienen que hidratar porque si no están duras", explica la cocinera.

Una vez hecho este paso previo, el pan permanece toda la noche reposando, un paso fundamental para conseguir la textura adecuada al día siguiente.

Adiós a la grasa de cordero

Ya en la segunda fase de la elaboración, la aragonesa desvela uno de los secretos que diferencia sus migas de las tradicionales. Consiste en sustituir la grasa que lleva la receta original de migas del pastor por ingredientes más ligeros.

"A los pastores les salen buenísimas porque ponen toda la grasa de los riñones de los corderos, pero a ellos no les hace daño porque van todo el día monte arriba monte arriba y monte abajo", afirma.

En cambio, Conchita apuesta por una cebolla, una patata, tres dientes de ajo y tres filetes "muy finos" de bacon. Eso sí, con una regla clara: "La jugosidad la pone la cebolla y la patata", asegura mientras prepara ambos ingredientes para el pochado.

A continuación, la cebolla y la patata picadas se cocinan hasta convertirse prácticamente en una pasta.

Mientras tanto, recupera las migas que han pasado la noche reposando y prepara los tres dientes de ajo enteros y el bacon, que utilizará para dar sabor al conjunto.

Una vez reunidos todos los ingredientes en la sartén, llega el momento más laborioso de la receta. Las migas requieren paciencia y movimiento constante para alcanzar el resultado deseado.

De hecho, recuerda uno de los dichos populares asociados a esta elaboración. "Si buenas migas has de comer hasta el brazo te ha de doler", comenta entre risas.

Tras alrededor de quince minutos, Conchita comprueba el punto de cocción utilizando la punta de una navaja para pinchar uno de los ajos. Cuando este se parte con facilidad, considera que las migas están listas.

"Ahora ya las sacaremos a la cazuela donde se sirven, una cazuelita de barro, y las coronaré con dos huevos fritos (…) Hay que ver lo ricas que van a estar", concluye.

Receta de Migas de pan de Conchita !

El resultado es una receta tradicional, económica y llena de sabor.