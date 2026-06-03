Confirmado por ley: los trabajadores pueden adelantar su sueldo con "anticipos a cuenta del trabajo ya realizado"

¿Quién no ha llegado alguna vez asfixiado a final de mes, haciendo auténticos malabares para aguantar hasta ese esperado día 30? Seguramente, muchos de los aquí presentes.

Y más aún ahora, con el verano a la vuelta de la esquina. Las vacaciones, los planes de fin de semana y la temporada de bodas en pleno despertar, disparan los gastos poniendo a prueba más de un bolsillo.

Sin embargo, existe una herramienta poco conocida que puede ayudarte a aliviar esos momentos de apuro económico.

Hablamos del pago anticipado, un derecho recogido en el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores, la principal norma laboral en España.

Antes de entrar en materia, conviene recordar que la ley obliga a las empresas a pagar los salarios puntualmente y con su correspondiente justificante, es decir, la nómina, en la fecha y el lugar acordados.

Además, la empresa no puede retrasar el pago del salario más allá de un mes. Si se retrasa, el trabajador tiene derecho a reclamar las cantidades pendientes y exigir un recargo del 10% por interés de mora sobre los importes adeudados.

En otras palabras, la nómina debe abonarse, como máximo, una vez al mes y dentro de los plazos establecidos.

Anticipo salarial

Precisamente para afrontar imprevistos o dificultades económicas puntuales, la normativa contempla la posibilidad de solicitar un anticipo salarial.

Como su propio nombre indica, consiste en cobrar antes de la fecha habitual de pago una cantidad correspondiente a los "anticipos a cuenta del trabajo ya realizado", tal y como establece la ley.

Dicho de forma más sencilla, si percibes un salario mensual de 1.500 euros y necesitas dinero el día 15, puedes solicitar la parte proporcional correspondiente a esos 15 días ya trabajados. En este caso, serían 750 euros.

Lo importante es que el dinero solicitado ya haya sido generado mediante trabajo efectivamente realizado. Por ello, la empresa no puede tratar esta petición como un favor o una concesión discrecional cuando el importe solicitado corresponde a salario ya devengado.

Cómo solicitarlo

Aunque en algunos casos, dependiendo de la confianza o la relación con el responsable directo, la solicitud puede hacerse verbalmente, lo más recomendable es presentarla por escrito, incluyendo:

Tu nombre y puesto de trabajo.

La cantidad que solicitas.

El período trabajado al que corresponde.

La fecha en la que realizas la petición.

De esta forma, quedará constancia tanto de la fecha de la solicitud como del importe reclamado.

En principio, si el anticipo corresponde a salario ya trabajado, la empresa no debería negarse sin una justificación.

No obstante, algunos convenios colectivos pueden establecer límites o condiciones específicas, como la frecuencia con la que puede solicitarse, el porcentaje máximo permitido o determinados trámites internos que deban cumplirse.