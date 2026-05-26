Los psicólogos españoles coinciden: "El modo en que firmas puede detectar una posible enfermedad"

El modo en el que escribes, tu firma o incluso tu caligrafía pueden revelar aspectos muy profundos de tu personalidad y de tu estado físico o emocional.

En algunos casos, la escritura puede revelar desde conflictos familiares hasta posibles psicopatías o enfermedades.

Esta práctica se conoce como grafología, una disciplina que, especialmente en su vertiente psicológica, analiza la escritura para identificar rasgos de personalidad, carácter o estado emocional.

De hecho, puede llegar a reflejar hasta 5.000 rasgos relacionados con la personalidad.

La grafóloga especializada en peritaje caligráfico judicial y psicodiagnóstico gráfico infantil Emma Iglesias, explica en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales (@emmagraphia) cómo esta disciplina puede servir como herramienta para detectar señales de alerta médicas.

"Una de ellas sería donde la firma muestra temblores en el trazo y un fenómeno llamado micrografía, en el que las letras se vuelven progresivamente más pequeñas", explica la experta.

En otras palabras, la reducción del tamaño de las letras o la presencia de trazos temblorosos podrían evidenciar determinadas patologías físicas latentes.

Para detectar estas posibles enfermedades, los especialistas pueden pedir a una persona que firme varias veces seguidas. De esta manera, se pueden observar irregularidades o una pérdida de fluidez en la escritura.

Además, cuando la firma se vuelve "desorganizada, incoherente o con las letras malformadas", también podría tratarse de una señal de alerta que conviene analizar.

Emma Iglesias destaca igualmente que la fuerza del trazo y la velocidad al escribir son factores clave para identificar posibles cuadros de ansiedad o depresión.

Los psicólogos coinciden

En la misma línea que Emma Iglesias, el psicólogo de la escritura Rafael Cruz Casado (@rafaelcruz_aips) comparte una visión similar sobre la relación entre salud y escritura.

"Las investigaciones que hemos realizado con médicos, osteópatas, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos (…), nos han permitido demostrar científicamente que las enfermedades, tanto físicas como mentales, se proyectan en la escritura", señala en uno de sus vídeos.

Según explica, algunas patologías como la depresión pueden detectarse con relativa facilidad mediante el análisis grafológico.

Uno de los indicadores más comunes sería "un renglón exageradamente descendente, a partir de los 30 centígrados".

Por su parte, la grafóloga Sandra Cerro también aborda esta cuestión en su blog, sandracerro.com, donde ofrece pautas para identificar posibles enfermedades a través de la escritura.

Entre los ejemplos que menciona se encuentran la tuberculosis, detectable mediante palabras decrecientes, poca presión y un amplio espaciamiento entre renglones o palabras; las insuficiencias respiratorias, relacionadas con la falta de presión o puntos innecesarios; o la hipertensión, asociada a escrituras espasmódicas, sinuosas y muy irregulares.