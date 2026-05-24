Fernando Mora, psiquiatra: "Según la ciencia, hay que tomar 30 gramos de nueces todos los días"

Desde hace años, las nueces se comparan con un cerebro por su forma. Y lo curioso es que, más allá de la innegable similitud visual, la ciencia también relaciona este fruto seco con importantes beneficios para la salud mental y el rendimiento cognitivo.

Consumidas con moderación, las nueces pueden ayudar a optimizar funciones como la memoria, la concentración y el bienestar cerebral. Por eso, cada vez más especialistas destacan su valor dentro de una alimentación saludable.

Así lo explica el médico especializado en psiquiatría Fernando Mora en sus redes sociales (@doctormora_), donde uno de sus vídeos acumula miles de visualizaciones y cientos de comentarios.

"Hay un fruto seco que está en el top uno de alimentos saludables para el cerebro", afirma el psiquiatra, en referencia directa a las nueces.

Uno de sus principales valores nutricionales está en su alto contenido en omega-3 tipo ALA, un nutriente vegetal que el cuerpo no es capaz de producir por sí mismo y que además es clave para la estructura, función y protección del cerebro.

Asimismo, según explica, las nueces contienen polifenoles y antioxidantes que ayudan a proteger las neuronas y a prevenir su envejecimiento prematuro.

"El consumo habitual se ha relacionado con mejor memoria y mayor velocidad de procesamiento mental", asegura el especialista. A esto se suma su efecto antiinflamatorio cerebral, un factor clave para mantener una buena salud cognitiva con el paso de los años.

En lo que a la dosis diaria recomendada, tanto la ciencia como el especialista lo tienen claro: "hay que tomar un puñado de nueces, unos 30 g, todos los días".

En este sentido, intentar incluirlas dentro de una dieta mediterránea saludable es lo más sencillo y recomendable.

Los médicos coinciden

Más allá de los efectos positivos que tienen las nueces en la salud cerebral, cardiólogos de la talla de Aurelio Rojas también enfatizan en los beneficios que aportan en el sistema cardiovascular.

"Comer entre 6 a 8 unidades o 30 gramos de este fruto seco al día puede ser uno de los mejores tratamientos para mejorar la salud de tu corazón, tu cerebro, contrarrestar el estrés, descansar mejor y vivir más y mejor", señala en uno de sus vídeos compartidos en redes sociales.

Apoyándose en el estudio PREDIMED, que analizó los datos de hasta 7.447 personas asintomáticas, "mostró que las personas que tomaban 30 gramos de nueces al día, en torno 6 a 8 piezas, dependiendo del tamaño, tenían un 30% menos riesgo de tener un infarto", concluye.

En definitiva, aunque el consumo de nueces está lejos de hacer milagros, un puñado al día es el aliado perfecto para desarrollar una salud de hierro.