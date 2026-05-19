Isabel es médica y especialista en metabolismo: "Cenar ensalada es malo, requiere mucho trabajo digestivo"

Quien no ha hecho un esfuerzo en plena dieta y ha optado por una ensalada para cenar en lugar de algo más calórico y, siendo sinceros, mucho más apetecible. Probablemente, todos lo hemos hecho alguna vez.

Durante años, este hábito se ha relacionado directamente con una alimentación saludable. Sin embargo, la realidad es que cenar ensalada no siempre implica un mayor beneficio para la salud.

La médica y especialista en metabolismo Isabel Belaustegui ha cuestionado esta costumbre y asegura que, en muchos casos, puede tener más efectos negativos que positivos.

"En nuestra cultura cenamos muy tarde y cenamos mucho. Hay ciertas ideas que se han quedado asociadas y que en realidad nos dañan. Por ejemplo, cenar una gran ensalada", afirma en el podcast Tiene Sentido.

El principal motivo, explica la experta en metabolismo, es que las ensaladas suelen consumirse crudas, un aspecto que obliga al organismo a realizar un mayor esfuerzo digestivo, especialmente por la noche, cuando la actividad metabólica disminuye de forma considerable.

De hecho, lejos de favorecer el descanso o la pérdida de peso, este tipo de cenas puede provocar molestias digestivas.

"Si cenamos una ensalada vamos a tener una digestión pesada, las personas sensibles van a sentir gases e hinchazón, incluso pueden tener algo de ardor o acidez, y no van a descansar tan profundamente como si cenan alimentos cocinados", sostiene.

La médica es tajante al respecto: "No es una buena idea porque los alimentos crudos requieren mucho trabajo digestivo".

Según explica, el cuerpo tiene más dificultades para procesar este tipo de alimentos durante la noche debido a la cronobiología, es decir, al funcionamiento natural del organismo según la hora del día.

Mejor momento para cenar ensalada y alternativas

Una vez desmontado este mito alimenticio, la especialista señala que sí es posible consumir una ensalada sencilla —sin demasiadas mezclas y aliñada únicamente con sal, vinagre y aceite de oliva virgen extra—, aunque recomienda reservarla para el mediodía.

Si lo que se pretende, a pesar de todo, es evitar molestias a la hora de dormir, la clave no es prohibir la ensalada por la noche, sino hacerla más digestiva. Es decir, menos cantidad de crudos, menos ingredientes muy grasos o muy salados, y añadir proteína para que sacie mejor.

No obstante, la mejor opción siempre va a ser optar por otro tipo de alimentos cocinados, según Belaustegui.

En este sentido, considera que la proteína debería ser la protagonista de la cena. "Por la noche mejor el pescado, los huevos, las setas y si es carne que sea de pollo o de pavo", señala.

Además, no sólo importa qué se cena, sino también cuándo se hace.

"Hay que adelantar la cena, reducir la cantidad y sobre todo evitar los crudos y que sean cocinados", concluye.